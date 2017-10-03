79 пешеходных переходов оборудуют подсветкой до конца октября
03.10.2017, 14:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. До конца октября 79 нерегулируемых пешеходных переходов в Москве оборудуют дополнительной подсветкой. Там появятся 160 импульсных светофоров Т7, состоящих из двух секций, и лампы, подсвечивающих сам переход сверху. Их установят над дорожными знаками «Пешеходный переход».
Такие светофоры мигают жёлтым светом и подают водителям сигнал, что впереди дорогу могут переходить люди. Они предназначены только для автомобилистов. Как правило, их устанавливают вблизи наземных пешеходных переходов и перекрестков, где нет обычных светофоров и движение не регулируется.
По словам руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадима Юрьева, в последние годы количество пешеходов в Москве значительно выросло. Подсветка пешеходных переходов позволяет обеспечить комфортное дорожное движение в темное время суток, а также снизить количество дорожно-транспортных происшествий.
Такие светофоры мигают жёлтым светом и подают водителям сигнал, что впереди дорогу могут переходить люди. Они предназначены только для автомобилистов. Как правило, их устанавливают вблизи наземных пешеходных переходов и перекрестков, где нет обычных светофоров и движение не регулируется.
По словам руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадима Юрьева, в последние годы количество пешеходов в Москве значительно выросло. Подсветка пешеходных переходов позволяет обеспечить комфортное дорожное движение в темное время суток, а также снизить количество дорожно-транспортных происшествий.
Источник: Мэрия Москвы