ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Центр организации дорожного движения сообщает, что в связи с проведением публичных мероприятий 7 ноября с 14:00 до 19:00 полностью перекроют движение по Страстному бульвару от дома 2 до улицы Большая Дмитровка. В это же время нельзя будет проехать по двум полосам в сторону центра на Тверской улице. Ограничения введут также на улице Охотный Ряд и в Театральном проезде: там закроют две полосы.

Кроме того, 7 ноября с 18:00 до 21:30 будет закрыто движение на улицах Заморенова, Трёхгорный Вал и Красная Пресня.