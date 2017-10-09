7 октября водители трижды провоцировали ДТП на переездах Свердловской магистрали
09.10.2017, 11:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В субботу, 7 октября, на Свердловской магистрали произошло три случая нарушения водителями автотранспортных средств правил пересечения железнодорожных переездов, каждое из которых могло привести к ДТП с тяжёлыми последствиями. Только благодаря профессионализму и оперативным действиям железнодорожников удалось избежать трагедии.
7 октября в 11:21 мск на переезде 15 км ст. Кольцово в Екатеринбургском регионе СвЖД автомобиль Ниссан X-Trail выехал на пути на запрещающий сигнал светофора и остановился в границах переезда. Машинист пассажирского поезда №121 Екатеринбург - Оренбург, получив от дежурной по переезду сигнал о препятствии, применил экстренное торможение. Задержка поезда составила 15 минут. После проследования состава, когда шлагбаум был открыт, водитель Ниссана скрылся с места происшествия.
7 октября в 14:08 мск в момент приближения грузового поезда к охраняемому переезду 39 км станции Ляды в Пермском регионе СвЖД у легкового автомобиля, водитель которого перевозил через переезд на буксире другой легковой автомобиль, оборвался буксировочный трос. Неисправное транспортное средство оказалось на путях. Благодаря оперативным действиям дежурной по переезду, которая включила для поезда заградительную сигнализацию, предупредила машиниста и приняла меры по освобождению проезда, удалось предотвратить ДТП, задержка поезда оказалась минимальной.
7 октября в 09:31 мск на 88 км перегона Тихая – Боковая однопутного электрифицированного участка Пермь – Углеуральская с применением экстренного торможения был остановлен пригородный электропоезд №6263 Углеуральская – Пермь-2. Дорогу ему преградил автомобиль ВАЗ Нива, который застрял в железнодорожной колее, пытаясь переехать путь вне переезда. Пассажиры электрички вытолкнули машину с пути, после чего состав отправился по назначению, а водитель ВАЗа скрылся с места происшествия. Задержка поезда составила 11 минут.
Дежурные по переездам на СвЖД ежедневно фиксируют нарушения ПДД водителями автотранспортных средств. В целом за 9 месяцев (январь – сентябрь) 2017 года зафиксировано более 1,2 тыс. подобных случаев. За этот же период произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, все по причине несоблюдения правил водителями.
7 октября в 11:21 мск на переезде 15 км ст. Кольцово в Екатеринбургском регионе СвЖД автомобиль Ниссан X-Trail выехал на пути на запрещающий сигнал светофора и остановился в границах переезда. Машинист пассажирского поезда №121 Екатеринбург - Оренбург, получив от дежурной по переезду сигнал о препятствии, применил экстренное торможение. Задержка поезда составила 15 минут. После проследования состава, когда шлагбаум был открыт, водитель Ниссана скрылся с места происшествия.
7 октября в 14:08 мск в момент приближения грузового поезда к охраняемому переезду 39 км станции Ляды в Пермском регионе СвЖД у легкового автомобиля, водитель которого перевозил через переезд на буксире другой легковой автомобиль, оборвался буксировочный трос. Неисправное транспортное средство оказалось на путях. Благодаря оперативным действиям дежурной по переезду, которая включила для поезда заградительную сигнализацию, предупредила машиниста и приняла меры по освобождению проезда, удалось предотвратить ДТП, задержка поезда оказалась минимальной.
7 октября в 09:31 мск на 88 км перегона Тихая – Боковая однопутного электрифицированного участка Пермь – Углеуральская с применением экстренного торможения был остановлен пригородный электропоезд №6263 Углеуральская – Пермь-2. Дорогу ему преградил автомобиль ВАЗ Нива, который застрял в железнодорожной колее, пытаясь переехать путь вне переезда. Пассажиры электрички вытолкнули машину с пути, после чего состав отправился по назначению, а водитель ВАЗа скрылся с места происшествия. Задержка поезда составила 11 минут.
Дежурные по переездам на СвЖД ежедневно фиксируют нарушения ПДД водителями автотранспортных средств. В целом за 9 месяцев (январь – сентябрь) 2017 года зафиксировано более 1,2 тыс. подобных случаев. За этот же период произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, все по причине несоблюдения правил водителями.
Источник: РЖД