АО "ФГК" увеличило объём перевозок на платформах
18.09.2017, 12:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В августе 2017 года АО "ФГК" увеличило объём перевозок грузов на платформах на 21% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года до 223,3 тыс. тонн.
Максимальный рост зафиксирован при перевозках метизов – в 2,2 раза (до 12,5 тыс. тонн), черных металлов – на 69% (до 39 тыс. тонн), лесных грузов – на 52% (до 16,6 тыс. тонн), сельскохозяйственных машин – на 34% (до 4,2 тыс. тонн), машин и оборудования – на 11% (до 7 тыс. тонн) и др.
Как отметила заместитель начальника Департамента внешней логистики – начальник службы железнодорожных перевозок ООО "КЗ "Ростсельмаш" Наталья Смыкова, в настоящее время платформами АО "ФГК" осуществляется более 30% перевозок техники, выпускаемой ООО "КЗ "Ростсельмаш", – одного из ключевых клиентов оператора в сегменте перевозок на платформах.
"Для нас важно, что в работе с нашим предприятием АО "ФГК" гарантирует стопроцентное обеспечение порожним подвижным составом, в том числе модернизированными платформами, оборудованными деревянными полами, которые наиболее подходят нам по своим характеристикам для погрузки сельхозтехники: комбайнов, тракторов и частей сельскохозяйственных машин. Оператор предоставляет для ООО "КЗ "Ростсельмаш" платформы под перевозку сельхозтехники на всем полигоне российских железных дорог и в экспортных направлениях", – уточнила Наталья Смыкова.
В августе 2017 года наибольший рост погрузки к уровню прошлого года на платформы АО "ФГК" отмечен с полигонов Забайкальской – в 4 раза (до 16 тыс. тонн), Куйбышевской – в 3 раза (до 14,6 тыс. тонн), Московской – в 2 раза (до 17,4 тыс. тонн), Западно-Сибирской – в 1,6 раза (до 36,3 тыс. тонн) и других железных дорог.
Максимальный рост зафиксирован при перевозках метизов – в 2,2 раза (до 12,5 тыс. тонн), черных металлов – на 69% (до 39 тыс. тонн), лесных грузов – на 52% (до 16,6 тыс. тонн), сельскохозяйственных машин – на 34% (до 4,2 тыс. тонн), машин и оборудования – на 11% (до 7 тыс. тонн) и др.
Как отметила заместитель начальника Департамента внешней логистики – начальник службы железнодорожных перевозок ООО "КЗ "Ростсельмаш" Наталья Смыкова, в настоящее время платформами АО "ФГК" осуществляется более 30% перевозок техники, выпускаемой ООО "КЗ "Ростсельмаш", – одного из ключевых клиентов оператора в сегменте перевозок на платформах.
"Для нас важно, что в работе с нашим предприятием АО "ФГК" гарантирует стопроцентное обеспечение порожним подвижным составом, в том числе модернизированными платформами, оборудованными деревянными полами, которые наиболее подходят нам по своим характеристикам для погрузки сельхозтехники: комбайнов, тракторов и частей сельскохозяйственных машин. Оператор предоставляет для ООО "КЗ "Ростсельмаш" платформы под перевозку сельхозтехники на всем полигоне российских железных дорог и в экспортных направлениях", – уточнила Наталья Смыкова.
В августе 2017 года наибольший рост погрузки к уровню прошлого года на платформы АО "ФГК" отмечен с полигонов Забайкальской – в 4 раза (до 16 тыс. тонн), Куйбышевской – в 3 раза (до 14,6 тыс. тонн), Московской – в 2 раза (до 17,4 тыс. тонн), Западно-Сибирской – в 1,6 раза (до 36,3 тыс. тонн) и других железных дорог.
Источник: РЖД