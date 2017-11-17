ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аэрофлот победил в трёх ключевых номинациях престижной международной премии в области делового туризма Business Traveller Russia & CIS Awards 2017. В этом году он сохранил за собой звания "Лучшая авиакомпания Европы" и "Лучшая авиакомпания России и СНГ", а также признан победителем в категории "Лучшая форма бортпроводников".

Церемония присуждения премии Business Traveller Russia & CIS Awards проведена в Москве во второй раз. Как и в прошлом году, на её получение претендовали сотни российских и иностранных компаний, имеющих отношение к индустрии путешествий, — авиаперевозчики, аэропорты, отели, сервисы по аренде автомобилей.

Премия Business Traveller Awards, учреждённая всемирно известным британским журналом Business Traveller, считается одной из самых объективных в мире. Её победителей определяет не экспертная комиссия или жюри, а сами пассажиры. В этом году онлайн-голосование под контролем специальной аудиторской комиссии проходило до 5 ноября. В нём приняли участие те, кто пользуется услугами индустрии делового туризма, — часто путешествующие бизнесмены, менеджеры крупных компаний, представители бизнес-школ.

Аэрофлот последовательно укрепляет свои позиции в качестве глобальной авиакомпании с высоким уровнем сервиса. Он первым в России получил рейтинг "четыре звезды" от британского агентства Skytrax — главного в мире оценщика качества услуг на воздушном транспорте. Аэрофлот также стал обладателем высшего рейтинга "пять звёзд" от американской пассажирской ассоциации APEX. А форменная одежда бортпроводников Аэрофлота неоднократно признавалась одной из самых стильных в мировой авиации. Она была названа лучшей в Европе, согласно данным опроса ресурса Skyscanner, а также самой стильной в мире, по мнению участников Петербургской недели моды и туристического поисковика Aviasales.ru. В рейтинге авиационного портала BS Aeronautics Аэрофлот вошёл в топ-3 мировых авиакомпаний с самыми привлекательными стюардессами.

Аэрофлот — лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1074 пункта в 177 странах. В 2016 году Аэрофлот перевёз 29 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 43,4 млн.