Аэрофлоту вручена международная премия World Travel Awards 2017 в двух ключевых номинациях
02.10.2017, 15:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аэрофлот одержал победу сразу в двух ключевых номинациях престижной премии World Travel Awards 2017 – «Лидирующий авиационный бренд Европы» и «Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом». Торжественная церемония награждения премией по региону Европа состоялась в Санкт-Петербурге, в Мраморном зале Российского этнографического музея.
Премия World Travel Awards имеет неофициальный статус «Оскара» в туристическом бизнесе. Она впервые присуждается в России. Санкт-Петербург выбран для церемонии присуждения премии, поскольку два года подряд – в 2015 и 2016 гг. – был отмечен ею в качестве лучшего туристического и культурно-исторического направления. В 2017 году Северная столица завоевала премию в категории «Лучшее европейское городское направление», опередив таких конкурентов, как Амстердам, Барселона, Берлин, Вена, Женева, Лондон, Париж, Рим и Венеция.
Премией World Travel Awards награждаются ведущие представители индустрии путешествий, гостиничного бизнеса, гражданской авиации. С 1993 года лауреаты ежегодно определяются по итогам масштабного отбора, в проведении которого участвуют сотни тысяч профессионалов и миллионы путешественников.
Аэрофлот стал единственной российской авиакомпанией, удостоенной премии World Travel Awards 2017. Его бизнес-класс традиционно высоко котируется на мировом рынке, а теперь получил официальное свидетельство европейского лидерства. При этом российский перевозчик обошел многолетнего победителя – авиакомпанию Swiss, а также Air France, British Airways, KLM, Lufthansa. Награда в категории «Лидирующий авиационный бренд Европы» присуждается впервые и сразу же досталась ведущему российскому авиаперевозчику.
С точки зрения укрепления бренда для Аэрофлота особенно важно получить эту престижную премию в Санкт-Петербурге – городе с богатой историей, неповторимым обликом и всемирно известными культурными традициями. Таким образом, город на Неве и ведущая российская авиакомпания вместе оказываются в европейской лиге победителей. Важно и то, что столь высокую международную оценку Аэрофлот получает в непростых геополитических условиях.
Премия World Travel Awards имеет неофициальный статус «Оскара» в туристическом бизнесе. Она впервые присуждается в России. Санкт-Петербург выбран для церемонии присуждения премии, поскольку два года подряд – в 2015 и 2016 гг. – был отмечен ею в качестве лучшего туристического и культурно-исторического направления. В 2017 году Северная столица завоевала премию в категории «Лучшее европейское городское направление», опередив таких конкурентов, как Амстердам, Барселона, Берлин, Вена, Женева, Лондон, Париж, Рим и Венеция.
Премией World Travel Awards награждаются ведущие представители индустрии путешествий, гостиничного бизнеса, гражданской авиации. С 1993 года лауреаты ежегодно определяются по итогам масштабного отбора, в проведении которого участвуют сотни тысяч профессионалов и миллионы путешественников.
Аэрофлот стал единственной российской авиакомпанией, удостоенной премии World Travel Awards 2017. Его бизнес-класс традиционно высоко котируется на мировом рынке, а теперь получил официальное свидетельство европейского лидерства. При этом российский перевозчик обошел многолетнего победителя – авиакомпанию Swiss, а также Air France, British Airways, KLM, Lufthansa. Награда в категории «Лидирующий авиационный бренд Европы» присуждается впервые и сразу же досталась ведущему российскому авиаперевозчику.
С точки зрения укрепления бренда для Аэрофлота особенно важно получить эту престижную премию в Санкт-Петербурге – городе с богатой историей, неповторимым обликом и всемирно известными культурными традициями. Таким образом, город на Неве и ведущая российская авиакомпания вместе оказываются в европейской лиге победителей. Важно и то, что столь высокую международную оценку Аэрофлот получает в непростых геополитических условиях.
Источник: Аэрофлот