Аэропорт "Внуково" обеспечил обслуживание рекордно большой группы слепоглухих пассажиров
12.09.2017, 11:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Международный аэропорт Внуково обеспечил обслуживание 148 участников Европейской недели реабилитации и культуры для слепоглухих людей, которая пройдёт в Дагестане на берегу Каспийского моря.
Группы слепоглухих пассажиров вылетали четырьмя рейсами Москва — Махачкала в течение дня. Для обеспечения максимально быстрого и комфортного процесса регистрации пассажиров и оформления багажа на эти рейсы были выделены отдельные стойки регистрации.
Помимо этого, аэропорт Внуково обеспечил содействие при посадке слепоглухих пассажиров на борта воздушных судов, включая предоставление инвалидных кресел и сопровождение маломобильных пассажиров специально обученными сотрудниками аэропорта.
В свою очередь, 16 сентября Международный аэропорт Внуково обеспечит встречу возвращающихся на обратных рейсах из Махачкалы групп слепоглухих пассажиров.
Группы слепоглухих пассажиров вылетали четырьмя рейсами Москва — Махачкала в течение дня. Для обеспечения максимально быстрого и комфортного процесса регистрации пассажиров и оформления багажа на эти рейсы были выделены отдельные стойки регистрации.
Помимо этого, аэропорт Внуково обеспечил содействие при посадке слепоглухих пассажиров на борта воздушных судов, включая предоставление инвалидных кресел и сопровождение маломобильных пассажиров специально обученными сотрудниками аэропорта.
В свою очередь, 16 сентября Международный аэропорт Внуково обеспечит встречу возвращающихся на обратных рейсах из Махачкалы групп слепоглухих пассажиров.
Источник: Внуково