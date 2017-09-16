"Альфастрахование" застраховало пригородные автобусы в Медыне
16.09.2017, 17:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Калужский филиал "АльфаСтрахование" подписал договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика с "Медынским автотранспортным предприятием".
МУП "Медынское автотранспортное предприятие" зарегистрировано в 1971 г. в городе Медынь Калужской области. Оно осуществляет пригородные автобусные пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию.
"Страхование ответственности перевозчиков - инструмент защиты интересов граждан и минимизации рисков компании. В случае непредвиденных ситуаций на общественном транспорте пострадавший сможет получить адекватную выплату, - говорит Руслан Платов, директор Калужского филиала "АльфаСтрахование". - В рамках договора наша компания застрахует ответственность предприятия перед пассажирами 17 автобусов "Медынского автотранспортного предприятия". Мы надеемся, что наше сотрудничество продлится не один год".
Лимиты ответственности установлены Федеральным законом №67-ФЗ и составляют 2,025 млн руб. на случай причинения вреда жизни пассажира, 2 млн руб. на случай причинения вреда здоровью пассажира и 23 тыс. руб. на случай причинения вреда имуществу пассажира.
МУП "Медынское автотранспортное предприятие" зарегистрировано в 1971 г. в городе Медынь Калужской области. Оно осуществляет пригородные автобусные пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию.
"Страхование ответственности перевозчиков - инструмент защиты интересов граждан и минимизации рисков компании. В случае непредвиденных ситуаций на общественном транспорте пострадавший сможет получить адекватную выплату, - говорит Руслан Платов, директор Калужского филиала "АльфаСтрахование". - В рамках договора наша компания застрахует ответственность предприятия перед пассажирами 17 автобусов "Медынского автотранспортного предприятия". Мы надеемся, что наше сотрудничество продлится не один год".
Лимиты ответственности установлены Федеральным законом №67-ФЗ и составляют 2,025 млн руб. на случай причинения вреда жизни пассажира, 2 млн руб. на случай причинения вреда здоровью пассажира и 23 тыс. руб. на случай причинения вреда имуществу пассажира.
Источник: Альфастрахование