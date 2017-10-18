ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 29 октября 2017 года авиакомпания "Аврора", входящая в группу компаний "Аэрофлот", переходит на зимнее расписание полётов, которое будет действовать до 24 марта 2018 года.

Маршрутная сеть "Авроры" охватывает 45 направлений в города Дальнего Востока, Сибири, а также Японии, Республики Корея, Китая.

В зимнем расписании "Авроры" сохраняются регулярные внутренние рейсы в Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Тынду, Комсомольск-на-Амуре.

Самолёты авиакомпании будут выполнять регулярные социально значимые полёты по местным воздушным линиям внутри Сахалинской области - в Оху, Курильск, Южно-Курильск, Шахтерск (из Хабаровска), Ноглики (из Хабаровска), и рейсы в Приморском крае - в Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Кавалерово, Пластун, Терней, Светлую, Единку, Амгу, а также региональный рейс Кавалерово-Хабаровск.

Международные рейсы будут выполняться в Токио, Саппоро, Сеул, Пусан, Пекин, Гонконг, Харбин.

Чартерная программа "Авроры" будет представлена рейсами Владивосток - Янцзы (дважды в неделю), Хабаровск - Цзямусы (дважды в неделю). Также планируется дважды в неделю выполнять чартерный рейс Хабаровск-Фуюань.

В рамках зимнего расписания пассажиры авиакомпании "Аврора" традиционно смогут бесплатно провозить горнолыжное снаряжение. В дополнение к багажу один пассажир может провезти пару горных лыж с лыжными палками или сноуборд, а также ботинки, шлем, очки, общей массой не более 23 кг.

Полёты в зимнем расписании "Авроры" будут осуществляться на современных комфортабельных воздушных судах ведущих мировых производителей - Airbus A319, DHC-8 Q300/400, DHC-6. На воздушном судне А319 выполняются полёты по 16 маршрутам, на DHC-8-400 - по 12 маршрутам, на DHC-8-300- по 8 маршрутам, на DHC -6 - по 10 маршрутам.

В настоящее время парк воздушных судов "Авроры" насчитывает 24 воздушных судна: 10 среднемагистральных Airbus А319, одиннадцать DHC-8 и три внутрирегиональных самолёта DHC-6.