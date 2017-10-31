ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Авиакомпания Somon Air 30 октября начала выполнение рейсов в город Куляб из Международного аэропорта Внуково. Рейсы в Куляб будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам с вылетом из Внуково в 23:15.



Кроме того, авиакомпания Somon Air 31 октября начнёт выполнять полёты в город Худжанд по вторникам, четвергам и субботам с вылетом из аэропорта Внуково в 22.30. Все перелёты будут осуществляться на комфортабельных воздушных судах Boeing 737-800.



В торжественной церемонии открытия первого рейса по маршруту Москва (Внуково) – Куляб приняли участие заместитель генерального директора по коммерции Международного аэропорта Внуково Антон Кузнецов и юридический директор авиакомпании Somon Air Акбар Муратов.



Традиционно первый зарегистрировавшийся пассажир рейса, которым стал Самариддин Ахмадов, получил подарки и сувениры от аэропорта Внуково, а от авиакомпании Somon Air — подарочный сертификат на бесплатный перелёт в течение полугода по направлению Куляб – Москва, а также набор памятных сувениров.



Международный аэропорт Внуково — один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Маршрутная сеть аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки.



Международный аэропорт Внуково выделяется среди аэропортов Московского авиационного узла своей транспортной доступностью. К привокзальной площади ведёт бессветофорный двухуровневый подъезд сразу с двух независимых шоссе (Киевского и Боровского), а уникальная подземная железнодорожная станция «Аэроэкспресса» расположена непосредственно в основном терминале А.



Аэродромный комплекс Внуково располагает двумя современными взлётно-посадочными полосами, длиной 3 500 и 3 060 м, аэродромная пропускная способность составляет 58 взлётно-посадочных операций в час. Аэровокзальный комплекс Внуково общей площадью около 300 тыс. кв. м способен обеспечить пропускную способность до 35 млн пассажиров в год.