ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Автовладельцы смогут при заключении договоров добровольного страхования автомобилей – каско – осматривать автомобиль самостоятельно. Об этом рассказали в компании Intouch, разработавшей приложение для смартфона, позволяющее заключать договоры страхования удалённо. Предполагается, что в ближайшие несколько месяцев новым способом оформления полисов будут пользоваться 8% автомобилистов. В то же время удалённый сервис расширит возможности мошенников, если не принять дополнительных мер защиты.

Удалённую покупку каско предлагают многие страховщики. Рассчитать и заказать полис можно на сайтах соответствующих компаний. Однако оформление полиса только силами клиента до последнего времени было невозможно, поскольку страховой агент должен был осмотреть автомобиль и сфотографировать его перед подписанием договора. Таким образом в любых формах удалённого оформления полиса каско на финальной стадии всегда приезжал курьер. Теперь осмотр авто при покупке полностью электронного договора может провести сам клиент с помощью смартфона.

"Чтобы купить полис, нужно зарегистрироваться на сайте, внеся свои данные в базу. Затем клиент должен оплатить услугу, при этом денежная сумма замораживается на время проведения осмотра машины и в случае отказа – возвращается. Далее приложение устанавливается на смартфон, а осмотр автомобиля производится с помощью видеокамеры на его устройстве", – пояснил представитель компании Intouch Павел Бутенко.

На данный момент возможно оформление договора каско на автомобили возрастом до пяти лет, цена которых не превышает 1,1 млн рублей.

"С развитием приложений для удаленной покупки будет меньше ошибок и возвратов документов. Оформить полис для обычного человека без помощи профессионала – довольно сложная задача. А приложение для смартфона, если оно продумано, будет направлять его на правильные действия и ограждать от неправильных", – отметил заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

С появлением мобильных приложений встает вопрос о достоверности фотографий, которые пересылает страховщику клиент. Разработчики утверждают, что эта проблема решаема.

"Устанавливаются программы, которые проверяют фотографии на наличие корректировок, учитываются GPS-координаты, анализируется качество получаемых фотографий и используются разные защитные алгоритмы", – отметил Бутенко из компании Intouch.