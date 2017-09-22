Биржевая площадь Москвы станет пешеходной с 23 сентября
22.09.2017, 10:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Обустройство пешеходного пространства на Биржевой площади продлится 16 дней — с 23 сентября по 9 октября. За это время здесь уберут разделение на проезжую часть и тротуары, всю территорию вымостят гранитной плиткой и выполнят работы по заливке подземного помещения фонтана. Все работы проведут в рамках городской программы по благоустройству «Моя улица». Биржевая площадь станет пешеходной и вольется в единый маршрут для прогулок, ведущий от Кремля до парка «Зарядье», в который также входят Богоявленский переулок, Рыбный переулок и Никольская улица. До конца года на Биржевой площади высадят деревья, там появятся фонтан и скамейки для отдыха.
«До недавнего времени движение транспорта по Биржевой площади сохранялось, его не отменяли даже во время ремонта коммуникаций по программе “Моя улица”. Но по плану благоустройства этого года после ремонта эта территория должна стать пешеходной. Возможность для проезда транспорта оставляли, потому что ремонтные работы вели на соседних улицах, окружающих парк “Зарядье”, и движение там перекрывалось. Старопанский переулок и Биржевая площадь долгое время служили альтернативными маршрутами для автомобилистов», — сообщили в Департаменте капитального ремонта города Москвы.
На время проведения работ — с 00:00 23 сентября до 05:00 9 октября — проезд по Биржевой площади и Старопанскому переулку будет разрешен только для машин спецслужб и скорой помощи. При этом в Старопанском переулке спецтранспорт сможет двигаться в обоих направлениях, несмотря на то что раньше движение на улице было односторонним.
«До недавнего времени движение транспорта по Биржевой площади сохранялось, его не отменяли даже во время ремонта коммуникаций по программе “Моя улица”. Но по плану благоустройства этого года после ремонта эта территория должна стать пешеходной. Возможность для проезда транспорта оставляли, потому что ремонтные работы вели на соседних улицах, окружающих парк “Зарядье”, и движение там перекрывалось. Старопанский переулок и Биржевая площадь долгое время служили альтернативными маршрутами для автомобилистов», — сообщили в Департаменте капитального ремонта города Москвы.
На время проведения работ — с 00:00 23 сентября до 05:00 9 октября — проезд по Биржевой площади и Старопанскому переулку будет разрешен только для машин спецслужб и скорой помощи. При этом в Старопанском переулке спецтранспорт сможет двигаться в обоих направлениях, несмотря на то что раньше движение на улице было односторонним.
Источник: Мэрия Москвы