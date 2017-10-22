ОРЕАНДА-НОВОСТИ Участок Кожуховской линии метро между станциями «Некрасовка» и «Косино» могут запустить для пассажиров в мае 2018 года, рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.



«Мы сейчас смотрим изучаем техническую возможность от "Некрасовки" до "Косина" запустить участок раньше, чтобы на нём попробовать начинать обкатывать уже пассажиров», - отметил заммэра.



По его словам, южный участок ветки уже почти готов, но из-за отсутствия соединительных путей доставить туда поезда технически сложно. Если это удастся, то метро для жителей запустят досрочно. «Мы для себя ставим задачу точно в 2018 году, а уже месяцы, когда мы поедем с пассажирами, - это будет ясно по мере того, как будут закончены строительно-монтажные работы и начнётся пусконаладка», - добавил Марат Хуснуллин.



Сегодня на строительстве Кожуховской линии метро задействовано около 3,5 тыс. рабочих. В ближайшее время на сложные участки направят ещё тысячу человек, а работы будут проводить круглосуточно.



Строительство ведётся новым методом — в одном тоннеле будут ходить поезда сразу в обоих направлениях, — а станции расположены на небольшой глубине. Это позволило увеличить скорость строительства и снизить его стоимость.



Протяжённость Кожуховской линии составит более 17 километров. Она пройдёт от микрорайона Некрасовка через районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино, Жулебино и Рязанский. Пассажиры смогут пересесть на Таганско-Краснопресненскую линию метро и Третий пересадочный контур (ТПК).



В один год с открытием Кожуховской линии планируется запустить участок ТПК метро между станциями «Авиамоторная» и «Лефортово».



«Оборот Кожуховской линии возможен только с участием этого участка ТПК. Линия запроектирована таким образом, что поезда, которые пойдут по Кожуховской линии, должны доехать до Авиамоторной, развернуться и поехать обратно в Некрасовку», — отметил Марат Хуснуллин.



Он подчеркнул, что работы продвигаются хорошо, но перед рабочими стоит непростая задача. В районе ТПУ «Нижегородская» котлован строится сразу на пять тоннелей: пути на депо, оборотные тупики, Кожуховская линия и ТПК. Также здесь будут заложены две новые камеры под будущее строительство.



После полноценного запуска ТПУ «Нижегородская» сможет обслуживать до 90 тыс. пассажиров в час.