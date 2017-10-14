ОРЕАНДА-НОВОСТИ Первый участок Третьего пересадочного контура (ТПК) примет пассажиров к концу этого года. Движение поездов от станции «Петровский парк» до станции «Деловой центр» планируется запустить в ноябре-декабре, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. В частности, он сообщил о высокой степени готовности станции «Петровский парк».



«Степень готовности станции очень высокая, с документацией особых проблем нет, мы считаем, что до конца года полноценно пассажиры по этой ветке должны поехать», — сказал глава Стройкомплекса.



Предстоит окончательно проверить систему коммуникаций и оформить документы. Также возле строящихся станций проходят работы по благоустройству. «Очень красивым получается парк возле станции “ЦСКА”», — отметил Марат Хуснуллин. Из метро пассажиры сразу будут попадать в парк. Затронет благоустройство и крышу станции. Там разобьют газон и установят лавочки. «Такого раньше никогда не делали», — сказал заммэра.



Станция метро «Петровский парк» находится рядом с Петровским путевым дворцом. Очертания здания XVIII века и расположенного рядом с ним парка можно рассмотреть и в оформлении станции. Колонны выполнены в зеленой цветовой гамме, что отражает связь с цветом обозначения на схеме Замоскворецкой линии метро.



В первый участок ТПК вошли пять станций: «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошёвская», «Шелепиха» и «Деловой центр». Почти каждой станцией в сутки будут пользоваться от 200 до 300 тысяч пассажиров.



Открытие участка снизит нагрузку на Таганско-Краснопресненскую и Замоскворецкую линии, улучшит транспортное обслуживание жителей районов Хорошёвский, Аэропорт, Тимирязевский, Савеловский и Пресненский. Новыми станциями будет удобно пользоваться сотрудникам и гостям делового центра «Москва-Сити», а также посетителям стадиона «Динамо» и Петровского парка.