Движение поездов на Белорусском направлении МЖД изменится в выходные дни
20.10.2017, 14:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ На Белорусском направлении МЖД продолжаются работы по расширению возможностей железнодорожной инфраструктуры, которые проводятся в рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД", предусматривающей организацию ускоренного движения электропоездов на участке Москва – Одинцово.
В ночь с 21 на 22 октября и с 28 на 29 октября железнодорожники проведут работы, связанные со строительством главных дополнительных путей и пешеходных тоннелей.
Технологические окна назначены преимущественно на ночное время, чтобы минимизировать неудобства пассажирам. На период работ движение поездов будет осуществляться по одному пути в реверсивном режиме – поезда будут поочередно пропускаться в обе стороны. В связи с этим будет скорректировано расписание некоторых электричек Белорусского направления, в том числе время отправления, количество остановок на маршруте, несколько пригородных поездов выведут из расписания.
Московская железная дорога просит пассажиров планировать маршруты поездок заранее.
В ночь с 21 на 22 октября и с 28 на 29 октября железнодорожники проведут работы, связанные со строительством главных дополнительных путей и пешеходных тоннелей.
Технологические окна назначены преимущественно на ночное время, чтобы минимизировать неудобства пассажирам. На период работ движение поездов будет осуществляться по одному пути в реверсивном режиме – поезда будут поочередно пропускаться в обе стороны. В связи с этим будет скорректировано расписание некоторых электричек Белорусского направления, в том числе время отправления, количество остановок на маршруте, несколько пригородных поездов выведут из расписания.
Московская железная дорога просит пассажиров планировать маршруты поездок заранее.
Источник: http://press.rzd.ru