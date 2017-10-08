ОРЕАНДА-НОВОСТИ В связи с проведением работ на Большой Спасской улице до 15 октября ограничено движение на участке Докучаева переулка от дома 6/1, строения 1а до дома 3, корпуса 1 с поэтапным занятием одной полосы.



Движение на участке Верхнелихоборской улицы от дома 8, строения 14 до дома 4 недоступно по двум полосам до 20 октября. Это связано с продлением сроков прокладки инженерных сетей.



До 20 декабря будет перекрыт участок Боровского шоссе от дома 30 до пересечения с улицей Шолохова. Там строится станция метро «Новопеределкино».



Из-за строительства станции метро «Селигерская» нельзя проехать в районе дома 82 по Дмитровскому шоссе по трём полосам с перепуском движения.