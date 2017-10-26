Электрички Казанского направления временно не будут останавливаться на платформе Выхино
26.10.2017, 11:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 28 октября по 3 ноября на участке Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим по запросу правительства Москвы и Московской области, а также компании-перевозчика ОАО "Центральная ППК" изменится расписание пригородных поездов Казанского направления МЖД.
В эти дни электрички по направлению в Москву и область проследуют остановочный пункт Выхино без остановки для посадки и высадки пассажиров.
Для удобства пассажиров с 30 октября по 3 ноября всем "экспрессам", следующим из области в Москву, будет назначена остановка на платформе Новая.
Также в качестве альтернативного маршрута можно воспользоваться остановочным пунктом Фрезер, где есть пересадка на остановочный пункт Андроновка Московского центрального кольца, и платформой Электрозаводская – пересадка на одноименный остановочный пункт метро.
На период ремонта на Таганско-Краснопресненской линии метро будут курсировать 200 компенсационных автобусов, которые назначил "Мосгортранс". Более подробную информацию о графике движения автобусов и их маршрутах можно узнать на сайте компании.
Московская железная дорога просит пассажиров внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов и планировать поездку заранее. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.
В эти дни электрички по направлению в Москву и область проследуют остановочный пункт Выхино без остановки для посадки и высадки пассажиров.
Для удобства пассажиров с 30 октября по 3 ноября всем "экспрессам", следующим из области в Москву, будет назначена остановка на платформе Новая.
Также в качестве альтернативного маршрута можно воспользоваться остановочным пунктом Фрезер, где есть пересадка на остановочный пункт Андроновка Московского центрального кольца, и платформой Электрозаводская – пересадка на одноименный остановочный пункт метро.
На период ремонта на Таганско-Краснопресненской линии метро будут курсировать 200 компенсационных автобусов, которые назначил "Мосгортранс". Более подробную информацию о графике движения автобусов и их маршрутах можно узнать на сайте компании.
Московская железная дорога просит пассажиров внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов и планировать поездку заранее. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.
Источник: http://press.rzd.ru