ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Планируется, что к этому времени все автомобили в Нидерландах станут "зелёными": правительство готово принять закон о запрете машин с двигателями внутреннего сгорания.

Ранее в голландском правительстве обсуждалась возможность запрета автомобилей с ДВС с 2025 года. Однако с учётом того, что процесс перехода на электромобили требует существенных затрат, было принято решение смягчить требования и отодвинуть "массовую электрификацию" до 2030 года. Запрет коснётся продажи или покупки только новых автомобилей, хотя некоторые местные СМИ утверждают, что закон будет распространяться на весь автопарк страны.

В настоящее время лидером продаж электрокаров в Нидерландах является компания Tesla, штаб-квартира которой располагается в Амстердаме, а завод по окончательной крупноузловой сборке – в городе Тилбурге. Автомобили Tesla Model S и Model X вместе с Hyundai Ionic Electric вошли в тройку самых популярных моделей.