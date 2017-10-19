ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Главном управлении МЧС России по Новосибирской области под руководством главного госинспектора по маломерным судам Новосибирской области Владимира Подуздикова состоялся учебно-методический сбор с инспекторами Государственной инспекции по маломерным судам Новосибирской области.



В ходе сбора подведены итоги работы в период навигации и купального сезона 2017г. и определены задачи по обеспечению безопасности населения на водных объектах в осенне-зимний период 2017 - 2018 годов.



Кроме того, проведён строевой смотр личного состава, приняты зачёты по знанию нормативно – правовой базы и награждены сотрудники и подразделения ГИМС, показавшие лучшие результаты работы.



За высокие результаты работы были отмечены госинспекторы Левобережного инспекторского участка Роман Стремилов, Сергей Емельянов, старший государственный инспектор Новосибирского инспекторского отделения Евгений Ферапонтов.



Победителем конкурса «Лучший государственный инспектор по маломерным судам Новосибирской области в 2017 году» стал старший государственный инспектор Купинского инспекторского отделения Михаил Бороненко, который также занял 2-ое место в конкурсе «Лучший государственный инспектор по маломерным судам по Сибирскому федеральному округу в 2017 году».

По итогам 2017 года по всем показателям работы лучшим подразделением ГИМС Новосибирской области стал Левобережный инспекторский участок, вторые по показателям - Новосибирское инспекторское отделение, третье место - Купинское инспекторское отделение.



По Сибирскому федеральному округу ГИМС Новосибирской области заняла 3-е место в конкурсе «Лучшая государственная инспекция по маломерным судам в 2017 году».