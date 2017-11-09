ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Иркутске состоялось трёхстороннее совещание пограничных железнодорожных комиссий Российской Федерации, Китайской Народной Республики и Монголии.

Железнодорожники трёх стран обсудили различные вопросы взаимодействия и приняли ряд решений, которые будут способствовать росту объёмов внешнеторговых перевозок и повышению их эффективности.

В частности, стороны договорились о переходе с 1 января 2018 года на вождение поездов на пограничном участке Наушки (РФ) – Сухэ-Батор (Монголия) локомотивами ОАО "РЖД". Кроме того, для ускоренной обработки грузов на межгосударственных пунктах пропуска России и Монголии для груженых и порожних вагонов будет оформляться единая накладная, а при следовании группы вагонов или маршрута по такой накладной будет оформляться единая счёт-фактура. Также появится возможность возвращать порожние вагоны после перевозки нефти в сообщении Россия – Китай группами до 20 вагонов по одной накладной.

"Работа наших железных дорог на протяжении многих лет создавала благоприятные предпосылки для взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества между Россией, Китаем и Монголией в транспортной сфере", – сказал начальник Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов.

Начальник Хух-Хотской железной дороги (КНР) Чжан Цзии подчеркнул значимость масштабного развития Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей, которое поможет увеличить грузооборот между Россией и Китаем, что, в свою очередь, будет способствовать росту экономики государств.





