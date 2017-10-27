Максим Соколов принял участие в запуске первого в России двухэтажного "Аэроэкспресса"
27.10.2017, 17:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 27 октября Министр транспорта РФ Максим Соколов принял участие в церемонии запуска первого в России двухэтажного поезда «Аэроэкспресс».
В мероприятии, прошедшем на Киевском вокзале Москвы, участвовали представители Минтранса России, Правительства Москвы, ОАО «РЖД», ООО «Аэроэкспресс», аэропорта «Внуково».
В своем выступлении М. Соколов поздравил собравшихся с этим знаменательным событием, которое является ярким примером созидательной деятельности в развитии транспортной инфраструктуры России. «Нам выпала уникальная возможность – дать старт первому в России двухэтажному поезду «Аэроэкспресс» в преддверии Чемпионата мира по футболу – 2018. Новые поезда призваны изменить представления о комфортности поездок не только у наших иностранных гостей, но и у российских пассажиров, тем самым повысив привлекательность общественного транспорта Москвы», – сказал Министр.
Начиная с сегодняшнего дня, первые поезда соединят Киевский вокзал и аэропорт «Внуково», а с ноября – «Павелецкий вокзал и аэропорт «Домодедово». Новые поезда не случайно получили название – «Евразия», это связано с тем, что Москва является сердцем великого континента, соединяющего Восток и Запад, а направления «Аэроэкспресс» – это артерии, объединяющие страну и континент в целом.
М. Соколов выразил благодарность Правительству Москвы, компании «Аэроэкспресс», проектировщикам ВНИИЖТ и швейцарской компании Stadler за проведенную работу по производству, поставке и запуску новых комфортных, высокотехнологичных и безопасных поездов. «Уверен, что начало эксплуатации двухэтажных «Аэроэкспрессов» по достоинству оценят наши граждане, ведь для нас – транспортников – приоритетом в работе является забота о пассажирах», – завершил Министр.
Участники церемонии осмотрели новый шестивагонный состав, ознакомились с инфраструктурой поезда, посетили вагон для маломобильных граждан.
Уникальный подвижной состав разработан специально для компании «Аэроэкспресс» швейцарской компанией Stadler Rail Group. Впервые в мировой практике в поездах разработан лифт для перемещения пассажиров в инвалидных колясках между этажами.
Вместимость новых поездов на 20-25% больше, чем в одноэтажных составах (почти 400 сидячих мест в 4-вагонном и 700 мест в 6-вагонном составе). Поезда способны развивать скорость до 160 км/ч. В каждом вагоне установлены видеосистемы, бесплатный климат-контроль. Для удобства пассажиров есть багажные стеллажи в начале, середине и конце вагонов, верхние полки вдоль всего салона и места под сиденьями. Отдельный вагон предназначен для маломобильных граждан. Срок эксплуатации новых двухэтажных «Аэроэкспрессов» составляет 40 лет – это на 12 лет больше, чем у действующих сегодня одноэтажных поездов.
Поезда оснащены современными устройствами безопасности движения с контролем скорости, путевых сигналов, контролем бдительности локомотивной бригады. В составах установлены системы противопожарной защиты, системы видеонаблюдения, специальные устройства, препятствующие зажатию пассажиров дверями. Конструкцией поезда также предусмотрена эвакуация пассажиров с обоих этажей в случае возникновения нештатных ситуаций.
В мероприятии, прошедшем на Киевском вокзале Москвы, участвовали представители Минтранса России, Правительства Москвы, ОАО «РЖД», ООО «Аэроэкспресс», аэропорта «Внуково».
В своем выступлении М. Соколов поздравил собравшихся с этим знаменательным событием, которое является ярким примером созидательной деятельности в развитии транспортной инфраструктуры России. «Нам выпала уникальная возможность – дать старт первому в России двухэтажному поезду «Аэроэкспресс» в преддверии Чемпионата мира по футболу – 2018. Новые поезда призваны изменить представления о комфортности поездок не только у наших иностранных гостей, но и у российских пассажиров, тем самым повысив привлекательность общественного транспорта Москвы», – сказал Министр.
Начиная с сегодняшнего дня, первые поезда соединят Киевский вокзал и аэропорт «Внуково», а с ноября – «Павелецкий вокзал и аэропорт «Домодедово». Новые поезда не случайно получили название – «Евразия», это связано с тем, что Москва является сердцем великого континента, соединяющего Восток и Запад, а направления «Аэроэкспресс» – это артерии, объединяющие страну и континент в целом.
М. Соколов выразил благодарность Правительству Москвы, компании «Аэроэкспресс», проектировщикам ВНИИЖТ и швейцарской компании Stadler за проведенную работу по производству, поставке и запуску новых комфортных, высокотехнологичных и безопасных поездов. «Уверен, что начало эксплуатации двухэтажных «Аэроэкспрессов» по достоинству оценят наши граждане, ведь для нас – транспортников – приоритетом в работе является забота о пассажирах», – завершил Министр.
Участники церемонии осмотрели новый шестивагонный состав, ознакомились с инфраструктурой поезда, посетили вагон для маломобильных граждан.
Уникальный подвижной состав разработан специально для компании «Аэроэкспресс» швейцарской компанией Stadler Rail Group. Впервые в мировой практике в поездах разработан лифт для перемещения пассажиров в инвалидных колясках между этажами.
Вместимость новых поездов на 20-25% больше, чем в одноэтажных составах (почти 400 сидячих мест в 4-вагонном и 700 мест в 6-вагонном составе). Поезда способны развивать скорость до 160 км/ч. В каждом вагоне установлены видеосистемы, бесплатный климат-контроль. Для удобства пассажиров есть багажные стеллажи в начале, середине и конце вагонов, верхние полки вдоль всего салона и места под сиденьями. Отдельный вагон предназначен для маломобильных граждан. Срок эксплуатации новых двухэтажных «Аэроэкспрессов» составляет 40 лет – это на 12 лет больше, чем у действующих сегодня одноэтажных поездов.
Поезда оснащены современными устройствами безопасности движения с контролем скорости, путевых сигналов, контролем бдительности локомотивной бригады. В составах установлены системы противопожарной защиты, системы видеонаблюдения, специальные устройства, препятствующие зажатию пассажиров дверями. Конструкцией поезда также предусмотрена эвакуация пассажиров с обоих этажей в случае возникновения нештатных ситуаций.
Источник: https://www.mintrans.ru