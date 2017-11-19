ОРЕАНДА-НОВОСТИ Автобусный маршрут № 827 полностью изменит трассу с 20 ноября. Изменения вводятся для улучшения транспортной доступности района Коньково.



Автобусы теперь будут следовать от остановки «43-й квартал Юго-Запада» через станцию метро «Коньково» до конечной остановки «Улица Островитянова». Для удобства жителей на остановках старого и нового маршрутов разместили плакаты об изменениях.



Сейчас автобус № 827 следует от остановки «Тимирязевская академия» до станции метро «Войковская». По этой трассе продолжать ходить трамваи № 23, 27 и 30. А жители Коптевской улицы смогут добраться до станции МЦК Коптево на автобусе № 888.



Предложения по работе городских автобусов можно направлять в контакт-центр «Московский транспорт» по телефону 8 (495) 539-54-54. На основе мнения горожан специалисты ГКУ «Организатор перевозок» могут скорректировать расписание, трассу или добавить новые остановки.