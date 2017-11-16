Международный аэропорт "Казань" признан "Лучшим региональным аэропортом России"
16.11.2017, 16:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 15 ноября 2017 года состоялась церемония награждения престижной премии в сфере делового туризма Business Traveller Russia and CIS Awards. Международный аэропорт «Казань» по результатам голосования путешественников признан лучшим региональным аэропортом России.
В голосовании приняли участие часто летающие читатели российского издания журнала Business Traveller: бизнесмены, выпускники ведущих международных и российских бизнес-школ, менеджеры крупных российских и международных компаний, представители банков, государственных корпораций России и индивидуальные путешественники. За время своего существования Business Traveller Awards завоевала репутацию авторитетной награды – во многом, благодаря своей объективности – победителей определяет читательское голосование.
Генеральный директор Международного аэропорта «Казань» Алексей Старостин: «Полученная награда демонстрирует то, как Международный аэропорт «Казань» продолжает улучшать качество обслуживания, а также подтверждает высокую оценку, данную аэропорту нашими пассажирами. Категория «Лучший региональный аэропорт России» охватывает очень конкурентную группу аэропортов. И мы благодарим пассажиров за оказанную нам большую честь».
Международный аэропорт «Казань» – современное предприятие, отвечающее мировым стандартам обслуживания. В настоящее время маршрутная сеть Международного аэропорта «Казань» включает более 60 российских и международных направлений. Предприятие работает с 30 авиакомпаниями, среди которых такие крупные международные игроки, как «Аэрофлот», S7, flydubai, Turkish Airlines, Czech Airlines, Finnair, Atlasglobal, airBaltic и др.
Международный аэропорт «Казань» неоднократно становится номинантом различных премий. Так, воздушная гавань три года подряд признаётся лучшим аэропортом в рамках крупнейшей национальной премии «Воздушные Ворота России», а также четыре года подряд авторитетное агентство Skytrax присваивает аэропорту звание «Лучший региональный аэропорт России и СНГ» («Best Regional Airport Russia and CIS»).
В голосовании приняли участие часто летающие читатели российского издания журнала Business Traveller: бизнесмены, выпускники ведущих международных и российских бизнес-школ, менеджеры крупных российских и международных компаний, представители банков, государственных корпораций России и индивидуальные путешественники. За время своего существования Business Traveller Awards завоевала репутацию авторитетной награды – во многом, благодаря своей объективности – победителей определяет читательское голосование.
Генеральный директор Международного аэропорта «Казань» Алексей Старостин: «Полученная награда демонстрирует то, как Международный аэропорт «Казань» продолжает улучшать качество обслуживания, а также подтверждает высокую оценку, данную аэропорту нашими пассажирами. Категория «Лучший региональный аэропорт России» охватывает очень конкурентную группу аэропортов. И мы благодарим пассажиров за оказанную нам большую честь».
Международный аэропорт «Казань» – современное предприятие, отвечающее мировым стандартам обслуживания. В настоящее время маршрутная сеть Международного аэропорта «Казань» включает более 60 российских и международных направлений. Предприятие работает с 30 авиакомпаниями, среди которых такие крупные международные игроки, как «Аэрофлот», S7, flydubai, Turkish Airlines, Czech Airlines, Finnair, Atlasglobal, airBaltic и др.
Международный аэропорт «Казань» неоднократно становится номинантом различных премий. Так, воздушная гавань три года подряд признаётся лучшим аэропортом в рамках крупнейшей национальной премии «Воздушные Ворота России», а также четыре года подряд авторитетное агентство Skytrax присваивает аэропорту звание «Лучший региональный аэропорт России и СНГ» («Best Regional Airport Russia and CIS»).
Источник: http://kazan.aero