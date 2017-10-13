На Кутузовском проспекте Москвы появятся допполосы для автомобилистов
13.10.2017, 14:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Дополнительные полосы для движения автомобилей появятся на участке Кутузовского проспекта между улицами Минской и Генерала Ермолова. Этого удастся добиться за счет нанесения новой разметки.
«Проектными решениями предусмотрена организация движения транспортных средств по четырем полосам и попутной выделенной полосе на участке от Минской улицы до улицы Генерала Ермолова в обоих направлениях», — сообщил руководитель столичного Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев.
По его словам, полосы для движения автотранспортных средств уменьшатся с 3,5 до 3,25 метра, выделенные полосы для движения общественного транспорта — с пяти — шести метров до 3,5 метра. В результате появится по одной новой полосе для движения транспорта в обоих направлениях.
«Проектными решениями предусмотрена организация движения транспортных средств по четырем полосам и попутной выделенной полосе на участке от Минской улицы до улицы Генерала Ермолова в обоих направлениях», — сообщил руководитель столичного Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев.
По его словам, полосы для движения автотранспортных средств уменьшатся с 3,5 до 3,25 метра, выделенные полосы для движения общественного транспорта — с пяти — шести метров до 3,5 метра. В результате появится по одной новой полосе для движения транспорта в обоих направлениях.
Источник: Мэрия Москвы