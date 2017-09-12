На МЦК запустили поезд с QR-кодами
12.09.2017, 09:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На Московском центральном кольце (МЦК) начал курсировать поезд, посвященный истории его создания. Внутри вагонов появилось несколько десятков плакатов с фотографиями, историческими справками и QR-кодами. С помощью кодов пассажиры могут узнать, как строили Московское центральное кольцо, а также загрузить проекты первых 16 станций вековой давности и сравнить их с современными фотографиями исторических зданий. Запуск «Ласточки» с новым оформлением вагонов приурочен к годовщине открытия МЦК.
«Плакаты с QR-кодами, рассказывающие об истории кольца, есть также в вестибюлях станций, в переходах и на платформах, — напомнил первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов. — Также в июне мы открыли постоянную историческую экспозицию в переходе между станцией МЦК Площадь Гагарина и станцией метро “Ленинский проспект”».
На станциях размещено более 30 плакатов, каждый из них рассказывает об одной из 16 исторических станций Московского центрального кольца, а также о четырёх железнодорожных мостах через Москву-реку.
Чтобы загрузить QR-код, необходимо скачать любое приложение, способное его прочитать. Это можно сделать в магазине приложений (в зависимости от операционной системы гаджета). Затем нужно направить камеру смартфона или планшета на QR-код. Пользователь автоматически попадёт на сайт проекта «Узнай Москву», где станут доступны архивные снимки остановочных пунктов, которые были построены в начале XX века. Там можно будет увидеть и современные станции МЦК. В поездах работает бесплатный Wi-Fi, что позволит пассажирам погрузиться в историю кольца прямо в дороге.
С помощью QR-кодов в вагонах «Ласточки» можно узнать, что старт движению на Московской окружной железной дороге (историческое название МЦК) был дан в 1908 году со станции Серебряный Бор. Здание расположено между улицей Панфилова и Большим Волоколамским проездом на севере Москвы. Его можно увидеть и сегодня. А машинистом первого праздничного поезда, паровоза модели Ов-1007, стал митрополит Московский и Коломенский Владимир. Он не только перевёз первых пассажиров, но и освятил путь.
Можно открыть для себя не только интересные факты из прошлого станций МЦК, но и почерпнуть информацию о том, как их используют сегодня. Например, раньше на станции Воробьёвы Горы располагался единственный на всем кольце буфет. Он обслуживал пассажиров и работников железной дороги до 1934 года, когда пассажирское движение было закрыто. Сейчас буфета нет, а здание станции занимает одно из отделений транспортной прокуратуры. Пассажиры смогут также скачать фотографии и сравнить внешний облик современного здания с проектом 100-летней давности. Оно расположено в районе южного выхода станции метро «Спортивная».
«Плакаты с QR-кодами, рассказывающие об истории кольца, есть также в вестибюлях станций, в переходах и на платформах, — напомнил первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов. — Также в июне мы открыли постоянную историческую экспозицию в переходе между станцией МЦК Площадь Гагарина и станцией метро “Ленинский проспект”».
На станциях размещено более 30 плакатов, каждый из них рассказывает об одной из 16 исторических станций Московского центрального кольца, а также о четырёх железнодорожных мостах через Москву-реку.
Чтобы загрузить QR-код, необходимо скачать любое приложение, способное его прочитать. Это можно сделать в магазине приложений (в зависимости от операционной системы гаджета). Затем нужно направить камеру смартфона или планшета на QR-код. Пользователь автоматически попадёт на сайт проекта «Узнай Москву», где станут доступны архивные снимки остановочных пунктов, которые были построены в начале XX века. Там можно будет увидеть и современные станции МЦК. В поездах работает бесплатный Wi-Fi, что позволит пассажирам погрузиться в историю кольца прямо в дороге.
С помощью QR-кодов в вагонах «Ласточки» можно узнать, что старт движению на Московской окружной железной дороге (историческое название МЦК) был дан в 1908 году со станции Серебряный Бор. Здание расположено между улицей Панфилова и Большим Волоколамским проездом на севере Москвы. Его можно увидеть и сегодня. А машинистом первого праздничного поезда, паровоза модели Ов-1007, стал митрополит Московский и Коломенский Владимир. Он не только перевёз первых пассажиров, но и освятил путь.
Можно открыть для себя не только интересные факты из прошлого станций МЦК, но и почерпнуть информацию о том, как их используют сегодня. Например, раньше на станции Воробьёвы Горы располагался единственный на всем кольце буфет. Он обслуживал пассажиров и работников железной дороги до 1934 года, когда пассажирское движение было закрыто. Сейчас буфета нет, а здание станции занимает одно из отделений транспортной прокуратуры. Пассажиры смогут также скачать фотографии и сравнить внешний облик современного здания с проектом 100-летней давности. Оно расположено в районе южного выхода станции метро «Спортивная».
Источник: Мэрия Москвы