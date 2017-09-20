На Садовом кольце в Москве откроется поворот на Ленинский проспект
20.09.2017, 09:38
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В скором времени водители смогут поворачивать с внутренней стороны Садового кольца на Ленинский проспект в сторону области через проезд Апакова.
Как сообщает Центр организации дорожного движения, сейчас подходят к концу подготовительные работы на Житной и Мытной улицах. Также предстоит поменять разметку в проезде Апакова: на пересечении с Мытной улицей сделают по четыре полосы движения в каждую сторону.
Поворот с Садового кольца откроется, как только закончится пусконаладка нового светофора. Благодаря новому маршруту время выезда с Садового кольца на Ленинский проспект сократится до пяти — десяти минут в часы пик. Автомобилистов просят быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков и информационных щитов.
Как сообщает Центр организации дорожного движения, сейчас подходят к концу подготовительные работы на Житной и Мытной улицах. Также предстоит поменять разметку в проезде Апакова: на пересечении с Мытной улицей сделают по четыре полосы движения в каждую сторону.
Поворот с Садового кольца откроется, как только закончится пусконаладка нового светофора. Благодаря новому маршруту время выезда с Садового кольца на Ленинский проспект сократится до пяти — десяти минут в часы пик. Автомобилистов просят быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков и информационных щитов.
Источник: Автостат