ОРЕАНДА-НОВОСТИ На двух участках в Северном административном округе изменилась схема дорожного движения.



На пересечении улиц Петрозаводской, Дыбенко, Лавочкина и Беломорской отменен левый поворот с Петрозаводской на улицу Лавочкина. На пересечении Башиловской и 2-й Хуторской улиц запрещён левый поворот при проезде от Тимирязевской улицы.



Решение об изменениях приняла окружная комиссия по безопасности дорожного движения при префектуре САО. Новая схема позволила оптимизировать движение и свести к минимуму количество аварийных ситуаций.



Центр организации дорожного движения просит водителей быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.