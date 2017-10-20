На двух участках в Северном округе изменилась схема дорожного движения
ОРЕАНДА-НОВОСТИ На двух участках в Северном административном округе изменилась схема дорожного движения.
На пересечении улиц Петрозаводской, Дыбенко, Лавочкина и Беломорской отменен левый поворот с Петрозаводской на улицу Лавочкина. На пересечении Башиловской и 2-й Хуторской улиц запрещён левый поворот при проезде от Тимирязевской улицы.
Решение об изменениях приняла окружная комиссия по безопасности дорожного движения при префектуре САО. Новая схема позволила оптимизировать движение и свести к минимуму количество аварийных ситуаций.
Центр организации дорожного движения просит водителей быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.