На двух участках в Северном округе Москвы изменится схема дорожного движения
17.10.2017, 15:06
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 20 октября на двух участках на севере Москвы изменится схема дорожного движения.
На пересечении четырех улиц — Петрозаводской, Дыбенко, Лавочкина и Беломорской — будет отменен левый поворот с Петрозаводской на улицу Лавочкина. А на пересечении Башиловской и 2-й Хуторской улиц будет запрещен левый поворот при движении от Тимирязевской улицы.
На пересечении четырех улиц — Петрозаводской, Дыбенко, Лавочкина и Беломорской — будет отменен левый поворот с Петрозаводской на улицу Лавочкина. А на пересечении Башиловской и 2-й Хуторской улиц будет запрещен левый поворот при движении от Тимирязевской улицы.
Источник: Мэрия Москвы