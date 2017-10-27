ОРЕАНДА-НОВОСТИ Движение на нескольких улицах в Хамовниках ограничат 4 ноября из-за праздничного концерта в «Лужниках». С 10:00 до 18:00 автомобилисты не смогут проехать по улице 10-летия Октября. С 15:00 до 18:00 движение закроют на улицах Ефремова, Доватора, Кооперативной и 3-й Фрунзенской.



На этих улицах также будет ограничено парковочное пространство — оставлять машину там будет запрещено с 00:00 4 ноября до окончания мероприятия.



В Центре организации дорожного движения прогнозируют, что перекрытие движения осложнит дорожную ситуацию в этой части города. Водителей просят воспользоваться общественным транспортом или заранее планировать маршрут с учетом всех ограничений.



Наземный городской транспорт 4 ноября будет полностью готов к увеличению пассажиропотока. На усиленный режим работы переведут метро и Московское центральное кольцо (МЦК).



Для проезда к «Лужникам» можно будет воспользоваться станциями метро «Спортивная» и «Воробьевы горы», МЦК — Лужники. Добраться из центра Москвы к месту проведения концерта можно также на автобусах А и М3.



Кроме того, в распоряжении посетителей будут следующие маршруты: № 64 — от станции метро «Смоленская», № 255 — от «Кропоткинской», № 806 — от «Раменок», Т79 и троллейбус № 28 — от «Парка культуры».