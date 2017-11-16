ОРЕАНДА-НОВОСТИ Аптечные пункты и кофейни начнут работать на шести станциях Московского центрального кольца (МЦК) в начале следующего года. Первые аукционы на право аренды торговых площадей завершились. В результате были выбраны арендаторы павильонов на станциях Деловой Центр, Верхние Котлы, Новохохловская, Измайлово, Стрешнево и Панфиловская, которые откроются в 2018 году.



«По итогам аукционов определились те, кто будет торговать в павильонах по специализациям “аптека” и “кофейня”, — рассказали в пресс-службе АО “МКЖД”. — Следующие торги пройдут до конца первого квартала 2018 года».



Приобрести в дорогу лекарства, влажные салфетки и прочие медицинские и гигиенические товары пассажиры смогут в аптеках на всех шести станциях. Общая площадь торговых зон, отведенных под аптечные пункты, составила более 280 квадратных метров. Средняя площадь аптеки на каждой станции составляет от 30 до 60 квадратных метров.



А на четырех станциях МЦК в начале 2018 года заработают кофейни. Точки быстрого питания появятся на станциях Верхние Котлы, Новохохловская, Измайлово и Стрешнево. В кофейнях будут продавать сэндвичи, супы, круассаны, лимонад, чай и горячий кофе. Горожане смогут перекусить на месте или взять еду и напитки с собой. Общая площадь, которая выделена для размещения точек быстрого питания, составляет свыше 150 квадратных метров. Средняя площадь одной кофейни будет варьироваться от 30 до 50 квадратных метров.



В пресс-службе АО «МКЖД» сообщили, что в следующем году будет разыграно около двух десятков лотов. На торгах определят арендаторов площадей под мини-офисы мобильных операторов, туристические агентства, точки продажи прессы и сервисные пункты по изготовлению ключей, ремонту одежды и обуви, а также под мини-маркеты. В общей сложности для организации торговой инфраструктуры на станциях МЦК выделят свыше трех тысяч квадратных метров.



Такие торговые точки удобны для пассажиров и могут стать одними из самых посещаемых. Ежедневно на станциях бывает по несколько десятков тысяч человек. А недалеко от них также живут и работают тысячи людей.



Например, на станции Деловой Центр ежедневный пассажиропоток превышает 14 тысяч человек. В пятнадцати минутах ходьбы от нее живут около 11 тысяч человек, а еще около 60 тысяч горожан трудятся в «Москва-Сити». Ежедневный пассажиропоток станции Верхние Котлы составляет более девяти тысяч человек. Рядом с ней живут около 15 тысяч горожан. Через станцию Измайлово ежедневно проходят 15 тысяч человек, а живут рядом — семь тысяч.



Заявки на участие во втором этапе аукционов, которые проведут до конца первого квартала 2018 года, начнут принимать до конца ноября. Электронной площадкой выступит «Сбербанк-АСТ». Подробно изучить условия торгов можно на инвестиционном портале Москвы.



Московское центральное кольцо — новый вид городского общественного транспорта, который появился в столице год назад. Оно интегрировано с системой метрополитена и фактически стало его 14-й линией. С него можно пересесть не только на метро, но и на пригородные направления Московской железной дороги (МЖД). Кольцо значительно разгрузило линии метро и центральные вокзалы столицы.



МЦК включает 31 станцию. На шести из них есть пересадки на железнодорожные платформы Ярославского, Казанского, Савеловского и Смоленского направлений МЖД. По Московскому центральному кольцу курсируют скоростные поезда «Ласточка». Каждый день на них совершают поездки больше 300 тысяч пассажиров. Рекорд по количеству перевозок был установлен 12 сентября: в этот день услугами МЦК воспользовались 400 тысяч человек.



За первый год работы поезда Московского центрального кольца перевезли 100 миллионов пассажиров.