На станциях МЦК обновили плакаты с графиком отправки поездов
06.10.2017, 14:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На станциях Московского центрального кольца (МЦК) появилось более 60 плакатов, на которых указано время отправления первых и последних поездов от конкретной станции по часовой и против часовой стрелки. Также там обозначены станции, где ночью прекращается движение. Первые «Ласточки» в будние и выходные дни начинают ходить по-разному, поэтому на плакатах часы отправления отмечены двумя цветами: черным в будние дни и красным в выходные и праздники.
По словам первого заместителя начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова, плакаты помогут пассажирам спланировать поездки в ночное время. «Ранее на этих объявлениях была информация только о времени отправления первых и последних поездов, а теперь указано, до каких станций отправляются последние “Ласточки”», — отметил он.
По словам первого заместителя начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова, плакаты помогут пассажирам спланировать поездки в ночное время. «Ранее на этих объявлениях была информация только о времени отправления первых и последних поездов, а теперь указано, до каких станций отправляются последние “Ласточки”», — отметил он.
Источник: Мэрия Москвы