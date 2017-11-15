Наземное метро появится между Белорусским и Савёловским направлениями железной дороги
15.11.2017, 22:30
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Новая линия наземного метро может соединить Белорусское и Савёловское железнодорожные направления к началу 2019 года. Соответствующий проект представил Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.
"С "Российскими железными дорогами" мы придумали схему, которая соединила бы разрозненные куски этих дорог и связала сквозные диаметры. На примере Белорусского и Савёловского направлений можно увидеть, что, по сути дела, создаётся новая наземная ветка метро протяжённостью около 50 километров, по которой будут перевозить 42 миллиона человек", - отметил он.
Сегодня на поездку из Лобни в Одинцово жители тратят около двух часов. Пассажирам общественного транспорта приходится делать три пересадки. С открытием сквозного диаметра этот путь займёт меньше часа, а пересадки делать вообще не потребуется. "Если бы мы построили такую подземную ветку метро, нам бы понадобилось около 250 миллиардов рублей и годы и годы, а наземную линию можно сделать в течение года-полутора, затратив, по сути дела минимальные ресурсы", - сообщил Мэр Москвы.
Он добавил, что город готов приступить к строительству линии уже в следующем году и завершить работы к концу 2018-го или середине 2019 года.
Владимир Путин поддержал проект. "Хорошо, давайте начинать", - отметил он.
Соединение железных дорог с помощью наземного метро планируется продолжить. Вторым подобным проектом может стать создание сквозного диаметра на Рижско-Павелецком направлении. Сергей Собянин подчеркнул, что для строительства потребуется около пяти лет. "В целом можно создать таких направлений от пяти до 15, в зависимости от необходимости и пассажиропотоков, - рассказал он. - Это абсолютно реальный проект, который изменит ситуацию в Московском транспортном узле, этими направлениями будут пользоваться до 300 миллионов пассажиров, на 10-12 процентов разгрузится вся транспортная инфраструктура, в том числе и МКАД".
Глава "РЖД" Олег Белозёров добавил, что создание наземного метро позволит не только перевозить пассажиров внутри Москвы, но и совместить межрегиональные перевозки, подключив высокоскоростное движение. Это позволит Москве стать авиационным хабом. "Мы планируем, что движение между аэропортами вставить по результатам завершения этого проекта будет не более одного часа, а это ровно то время, которое нужно пассажиру для формирования таких переездов", - заключил он.
"С "Российскими железными дорогами" мы придумали схему, которая соединила бы разрозненные куски этих дорог и связала сквозные диаметры. На примере Белорусского и Савёловского направлений можно увидеть, что, по сути дела, создаётся новая наземная ветка метро протяжённостью около 50 километров, по которой будут перевозить 42 миллиона человек", - отметил он.
Сегодня на поездку из Лобни в Одинцово жители тратят около двух часов. Пассажирам общественного транспорта приходится делать три пересадки. С открытием сквозного диаметра этот путь займёт меньше часа, а пересадки делать вообще не потребуется. "Если бы мы построили такую подземную ветку метро, нам бы понадобилось около 250 миллиардов рублей и годы и годы, а наземную линию можно сделать в течение года-полутора, затратив, по сути дела минимальные ресурсы", - сообщил Мэр Москвы.
Он добавил, что город готов приступить к строительству линии уже в следующем году и завершить работы к концу 2018-го или середине 2019 года.
Владимир Путин поддержал проект. "Хорошо, давайте начинать", - отметил он.
Соединение железных дорог с помощью наземного метро планируется продолжить. Вторым подобным проектом может стать создание сквозного диаметра на Рижско-Павелецком направлении. Сергей Собянин подчеркнул, что для строительства потребуется около пяти лет. "В целом можно создать таких направлений от пяти до 15, в зависимости от необходимости и пассажиропотоков, - рассказал он. - Это абсолютно реальный проект, который изменит ситуацию в Московском транспортном узле, этими направлениями будут пользоваться до 300 миллионов пассажиров, на 10-12 процентов разгрузится вся транспортная инфраструктура, в том числе и МКАД".
Глава "РЖД" Олег Белозёров добавил, что создание наземного метро позволит не только перевозить пассажиров внутри Москвы, но и совместить межрегиональные перевозки, подключив высокоскоростное движение. Это позволит Москве стать авиационным хабом. "Мы планируем, что движение между аэропортами вставить по результатам завершения этого проекта будет не более одного часа, а это ровно то время, которое нужно пассажиру для формирования таких переездов", - заключил он.