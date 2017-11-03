Пассажирские перевозки в дальнем следовании на Северной ЖД выросли на 1%
03.11.2017, 15:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ По оперативной информации, в январе-октябре 2017 года по Северной железной дороге перевезено 15,4 млн пассажиров в поездах дальнего следования и в пригородном сообщении (-4,8% к январю-октябрю 2016 года). В поездах дальнего следования перевезено 9 млн пассажиров (-2,5%), в пригородных поездах – 6,5 млн пассажиров (-7,8%).
В октябре текущего года было перевезено 1,4 млн пассажиров (-3,5% к октябрю 2016 года), из них в дальнем следовании – около 790 тыс. пассажиров (+1%), в пригородном сообщении – 613 тыс. пассажиров (-8,7%).
В январе-октябре текущего года с вокзалов и станций СЖД отправлено 11,6 млн пассажиров (-5,5%), из них в дальнем следовании – более 5 млн пассажиров (-2,4%), в пригородном сообщении – более 6,3 млн пассажиров (-7,9%).
В октябре текущего года отправлено около 1,1 млн пассажиров (-3,6%), в том числе в дальнем следовании – более 480 тыс. (+3,7%), в пригородном сообщении – 600 тыс. (-8,7%).
Пассажирооборот в январе-октябре текущего года составил почти 4,6 млрд пасс-км (-5,7%), в том числе в дальнем следовании – более 4,3 млрд пасс-км (-5,7%), в пригородном сообщении – 230 млн пасс-км (-6,8%). В октябре он составил 386 млн пасс-км (-2,3%), в том числе в дальнем следовании – 364 млн пасс-км (-1,9%), в пригородном сообщении – 21,6 млн пасс-км (-8,4%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.
В октябре текущего года было перевезено 1,4 млн пассажиров (-3,5% к октябрю 2016 года), из них в дальнем следовании – около 790 тыс. пассажиров (+1%), в пригородном сообщении – 613 тыс. пассажиров (-8,7%).
В январе-октябре текущего года с вокзалов и станций СЖД отправлено 11,6 млн пассажиров (-5,5%), из них в дальнем следовании – более 5 млн пассажиров (-2,4%), в пригородном сообщении – более 6,3 млн пассажиров (-7,9%).
В октябре текущего года отправлено около 1,1 млн пассажиров (-3,6%), в том числе в дальнем следовании – более 480 тыс. (+3,7%), в пригородном сообщении – 600 тыс. (-8,7%).
Пассажирооборот в январе-октябре текущего года составил почти 4,6 млрд пасс-км (-5,7%), в том числе в дальнем следовании – более 4,3 млрд пасс-км (-5,7%), в пригородном сообщении – 230 млн пасс-км (-6,8%). В октябре он составил 386 млн пасс-км (-2,3%), в том числе в дальнем следовании – 364 млн пасс-км (-1,9%), в пригородном сообщении – 21,6 млн пасс-км (-8,4%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.
Источник: http://press.rzd.ru/