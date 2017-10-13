ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За 9 месяцев 2017 года АО "ФГК" увеличило объём перевозок экспортных грузов на 15% к уровню аналогичного периода прошлого года до 48 млн тонн.

По словам заместителя генерального директора по коммерции и производству АО "ФГК" Андрея Исаева, в течение трёх кварталов 2017 года прослеживается увеличение объёма перевозок ряда грузов. "В отчётном периоде выросли перевозки угледобывающей, металлургической, лесной продукции. Погрузка каменного угля растёт в основном в направлении стран Евросоюза и Азиатско-Тихоокеанского региона. Продукция лесопереработки пользуется повышенным спросом у потребителей в Китае: рост отмечен с полигонов Забайкальской, Восточно-Сибирской, Дальневосточной железных дорог. В свою очередь металлы демонстрируют повышение экспортных цен на мировом рынке, что благоприятно влияет на наращивание объёма экспортных перевозок российской стали", – уточнил Андрей Исаев.

В отчётном периоде на 11% вырос объём экспортных перевозок в полувагонах АО "ФГК", в том числе: металлов – на 29% (до 3,1 млн тонн), каменного угля – на 18% (до 36,8 млн тонн) и др.

Перевозки на экспорт в крытых вагонах АО "ФГК" выросли на 15%: лесных грузов – в 2 раза (до 1 млн тонн), химикатов и соды – на 19% (до 182 тыс. тонн) и др.

Объём экспортных перевозок на платформах АО "ФГК" увеличился на 29%: лесных грузов - на 31% (до 110,4 тыс. тонн), металлов – на 26% (до 77 тыс. тонн).

Экспортные перевозки в цистернах АО "ФГК" увеличились в 3,5 раза, до 2,5 млн тонн.