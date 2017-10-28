Первый участок ТПК примет пассажиров в декабре
28.10.2017, 18:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Первый отрезок Третьего пересадочного контура (ТПК) от "Делового центра" до "Петровского парка" откроют для пассажиров в декабре. Об этом рассказал заммэра в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Строительные работы фактически завершены. Идёт наладка оборудования, обкатка путей и благоустройство площадок около станций", - добавил он. Ветку строят около пяти тысяч человек. Их количество увеличат, в том числе и для работ по благоустройству.
Первый отрезок ТПК протянется на 10,5 километра. На нём будет пять станций - "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошёвская", "ЦСКА" и "Петровский парк". В сентябре провели технический пуск участка, а для пассажиров его планируют открыть в декабре этого года.
Он снизит нагрузку на Таганско-Краснопресненскую и Замоскворецкую линии и сократит время в пути для жителей районов Хорошёвский, Аэропорт, Тимирязевский, Савёловский и Пресненский. Новыми станциями будет удобно пользоваться сотрудникам и гостям делового центра "Москва-Сити", посетителям стадиона "Динамо" и Петровского парка.
Всего на ТПК длиной 67 километров будет 31 станция. Здесь сделают 21 пересадку на другие ветки метро и Московское центральное кольцо. Замкнуть Третий пересадочный контур планируют в 2021–2022 годах.
"Строительные работы фактически завершены. Идёт наладка оборудования, обкатка путей и благоустройство площадок около станций", - добавил он. Ветку строят около пяти тысяч человек. Их количество увеличат, в том числе и для работ по благоустройству.
Первый отрезок ТПК протянется на 10,5 километра. На нём будет пять станций - "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошёвская", "ЦСКА" и "Петровский парк". В сентябре провели технический пуск участка, а для пассажиров его планируют открыть в декабре этого года.
Он снизит нагрузку на Таганско-Краснопресненскую и Замоскворецкую линии и сократит время в пути для жителей районов Хорошёвский, Аэропорт, Тимирязевский, Савёловский и Пресненский. Новыми станциями будет удобно пользоваться сотрудникам и гостям делового центра "Москва-Сити", посетителям стадиона "Динамо" и Петровского парка.
Всего на ТПК длиной 67 километров будет 31 станция. Здесь сделают 21 пересадку на другие ветки метро и Московское центральное кольцо. Замкнуть Третий пересадочный контур планируют в 2021–2022 годах.