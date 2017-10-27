ОРЕАНДА-НОВОСТИ Первый в стране центр разработки компонентов для роботизированного транспорта откроют в столице.



В технопарке есть научная и производственная база, соответствующая самым высоким мировым стандартам. А недавно на предприятии открылся лабораторно-испытательный корпус.



Столичный технопарк «Итэлма» наладил серийное производство комплектующих для российских автогигантов. На разработку и запуск новой линейки понадобилось два года. Сегодня продукция поступает на крупнейшее предприятие России по производству грузовых автомобилей.



«Здесь есть своя научная и производственная база, соответствующая самым высоким мировым стандартам. Лабораторно-испытательный комплекс — один из лучших в России. В планах на ближайшие два года — открыть первый в России центр разработки и испытаний компонентов для роботизированного и автономного транспорта», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.



Инженерный комплекс позволит разрабатывать и испытывать системы искусственного интеллекта и компьютерного зрения, телематики, радиолокации. Таким образом, будет создана основа для решения задач, связанных с развитием новых технологий.



Сегодня якорный резидент технопарка — научно-производственное предприятие «Итэлма» — производит комплектующие для ОАО «АвтоВАЗ», «УАЗ», «ГАЗ», «КамАЗ», а также компоненты специального назначения для системы ГЛОНАСС.



«На предприятии создано более 500 высокопроизводительных рабочих мест. Объем выручки в 2016 году превысил 5,1 миллиарда рублей, а налоговые отчисления в бюджет столицы составили почти 334 миллиона рублей. При этом компания собирается инвестировать в развитие еще около 600 миллионов рублей», — отметила Наталья Сергунина.



Недавно на предприятии открылся лабораторно-испытательный корпус с новым оборудованием. Оснащение позволяет обеспечить полный технологический цикл — от проектирования до производства и проведения испытаний электронных компонентов для автопромышленности. Сейчас в лаборатории испытывают компоненты систем топливоподачи, измерения расхода воздуха, различных датчиков и исполнительных устройств.



Как отметил председатель совета директоров группы компаний «Итэлма» Александр Постников, перед технопарком сегодня стоит амбициозная цель наращивания объема производства до 5,5 миллиарда рублей в год и увеличения количества высокопроизводительных рабочих мест.