План по ремонту дорог на текущий год в Воскресенском районе выполнят в срок
20.10.2017, 14:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Почти 60 дорог, включённых в программу ремонта на 2017 год, отремонтируют в Воскресенском районе в срок и качественно, сообщает РИАМО со ссылкой на министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова.
Как отмечается в материале, в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев прибыл с рабочим визитом в Воскресенск, где планирует осмотреть новые дороги, проверить ход капитального ремонта в многоквартирных домах, пообщаться с жителями.
«Всего в 2017 году на территории Воскресенского района запланировано отремонтировать 57 автомобильных дорог общего пользования протяженностью 64,8 километра, осталось одну дорогу отремонтировать. Все работы будут выполнены в срок и качественно», – цитирует Игоря Трескова информагентство.
Министр также добавил, что из них 41 дорога местного значения протяженностью 18,3 километра и шесть дорог регионального значения протяженностью 46,4 километра.
«Контролируем качество дорог прежних лет и современную работу», – приводятся слова Трескова в материале.
Как уточняется в сообщении, по мнению жителей, ситуация с дорогами стала лучше, однако остались проблемы в южной части Воскресенска.
Как отмечается в материале, в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев прибыл с рабочим визитом в Воскресенск, где планирует осмотреть новые дороги, проверить ход капитального ремонта в многоквартирных домах, пообщаться с жителями.
«Всего в 2017 году на территории Воскресенского района запланировано отремонтировать 57 автомобильных дорог общего пользования протяженностью 64,8 километра, осталось одну дорогу отремонтировать. Все работы будут выполнены в срок и качественно», – цитирует Игоря Трескова информагентство.
Министр также добавил, что из них 41 дорога местного значения протяженностью 18,3 километра и шесть дорог регионального значения протяженностью 46,4 километра.
«Контролируем качество дорог прежних лет и современную работу», – приводятся слова Трескова в материале.
Как уточняется в сообщении, по мнению жителей, ситуация с дорогами стала лучше, однако остались проблемы в южной части Воскресенска.
Источник: http://mosreg.ru