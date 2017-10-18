ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 208 млн международных почтовых отправлений с товарными вложениями, что на 43% превышает показатель 9 месяцев 2016 года (145,6 млн шт.).

В настоящий момент Почта России ведёт подготовку к пиковому периоду. В сентябре компания закупила 45 багажно-почтовых вагонов производства Тверского вагоностроительного завода. С 1 октября собственный поезд Почты России впервые в почтовой и железнодорожной истории страны начал ежедневно курсировать между Москвой и Владивостоком. Составы отправляются из Москвы и в обратном направлении каждые сутки.

В августе собственные самолёты Почты России ТУ-204С увеличили количество регулярных авиарейсов из Китая в Россию. Сейчас самолёты Почты России 3 раза в неделю совершают полёты по маршруту Ханчжоу - Новосибирск. Ранее в марте 2017 года было установлено регулярное сообщение Синьжень-Новосибирск и Харбин-Екатеринбург с частотой 2 раза в неделю. В преддверии высокого сезона ежедневные маршруты позволят ускорить доставку растущих объёмов отправлений из Китая.

В текущем году Почта России приобретёт в общей сложности свыше 2 500 автомобилей, обновив более 15 % своего автотранспортного парка.

Напомним, что по итогам первого полугодия 2017 года по данным аналитического исследования Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) на рынке доставки товаров e-commerce (включая отправления из иностранных интернет-магазинов и доставку на внутреннем рынке) 67,5% покупателей доверили доставку своих почтовых отправлений Почте России. Это на 4,5 процентных пункта выше, чем в целом за 2016 год, когда аналогичный показатель составлял 63%.