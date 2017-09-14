Погрузка на Юго-Восточной железной дороге в августе 2017 года составила более 7,3 млн тонн
14.09.2017, 22:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Погрузка на ЮВЖД в августе 2017 года составила 7 млн 376 тыс. тонн, что ниже показателей аналогичного периода прошлого года на 2,2%.
Грузооборот за август 2017 года возрос до 8 млрд 574 млн тарифных тонно-км, увеличившись к уровню августа 2016 года на 1,4%.
За 8 месяцев текущего года со станций на полигоне ЮВЖД было отгружено 56 млн 813 тыс. тонн грузов. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года, на 1,6%.
С января по август 2017 года на Юго-Восточной железной дороге погружено:
кокса - 47,7 тыс. т (-8,7 % к январю-августу 2016 года); нефти и нефтепродуктов – 471 тыс. т (-62,2%); руды железной и марганцевой – 23 млн 995 тыс. т (+0,7%); чёрных металлов –10642 (10,6 млн) тыс. т (-1,9%); лома чёрных металлов – 190,6 тыс. т (+15,5%); химических и минеральных удобрений – 948 тыс. т (+3,1%); строительных грузов – 7646,5 тыс. т (-8,2%);
цемента – 1794,1 тыс. т (-15,5%);
зерна – 2286,4 тыс. т (+0,9%);
продуктов перемола – 87,4 тыс. т (+40,7%).
Грузооборот за 8 месяцев 2017 года составил 68 млрд 205 млн тарифных тонно-км, превысив уровень прошлого года на 4,9%, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.
Грузооборот за август 2017 года возрос до 8 млрд 574 млн тарифных тонно-км, увеличившись к уровню августа 2016 года на 1,4%.
За 8 месяцев текущего года со станций на полигоне ЮВЖД было отгружено 56 млн 813 тыс. тонн грузов. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года, на 1,6%.
С января по август 2017 года на Юго-Восточной железной дороге погружено:
кокса - 47,7 тыс. т (-8,7 % к январю-августу 2016 года); нефти и нефтепродуктов – 471 тыс. т (-62,2%); руды железной и марганцевой – 23 млн 995 тыс. т (+0,7%); чёрных металлов –10642 (10,6 млн) тыс. т (-1,9%); лома чёрных металлов – 190,6 тыс. т (+15,5%); химических и минеральных удобрений – 948 тыс. т (+3,1%); строительных грузов – 7646,5 тыс. т (-8,2%);
цемента – 1794,1 тыс. т (-15,5%);
зерна – 2286,4 тыс. т (+0,9%);
продуктов перемола – 87,4 тыс. т (+40,7%).
Грузооборот за 8 месяцев 2017 года составил 68 млрд 205 млн тарифных тонно-км, превысив уровень прошлого года на 4,9%, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.
Источник: РЖД