ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские страховщики последние годы терпят убытки в сфере ОСАГО. Так, в стране до 6 миллионов граждан ездят без полисов ОСАГО, а поддельными бланками соответствующих полисов пользуются до 1 миллиона человек, рассказал заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

"В последние годы страховщики терпят убытки в сфере продажи полисов ОСАГО. Так, есть ряд регионов, где убыточность по ОСАГО высокая – свыше 100%, и ряд страховщиков из этих регионов пытаются уходить. В результате возникают очереди и ряд граждан, а это достаточно большие объёмы, по нашим подсчётам, 4-6 миллионов, просто ездят без полисов ОСАГО. И если средняя стоимость ОСАГО составляет 6 тысяч рублей и если до 6 миллионов человек его не купили, то свыше 10 миллиардов рублей страховые компании недополучают премий", – рассказал Ефремов.

По его словам, также большой проблемой в сфере мошенничества с ОСАГО являются поддельные бумажные бланки. "По нашим данным, на руках находится до 1 миллиона бланков, а это от 6 до 10 миллиардов рублей недополученных страховых премий, что тоже приводит к убыточности компаний", – добавил он.

Он отметил, что РСА осознает, что автострахование – это бизнес, и он должен приносить прибыль, а работать в убыток компаниям сложно, тем более что этот вид бизнеса социальный, и поднимать стоимость тарифа не всегда хорошо. Поэтому, на его взгляд, страховые компании уходят с рынка, в настоящее время в России страхованием ОСАГО занимаются 63 компании, а первоначально их было более 200.