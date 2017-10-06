ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Со времени запуска ускоренного экспресса между Ярославлем и Рыбинском (с 6 августа 2017 года) поездом "Чайка" воспользовалось почти 5 тыс. человек, значительную долю которых составляют студенты. АО "СППК" рассматривает возможность увеличения количества вагонов поезда по понедельникам и пятницам в связи с увеличением пассажиропотока. Прорабатываются варианты сокращения времени в пути и корректировки расписания движения экспресса по пожеланиям пассажиров.

"Мы понимаем всю значимость данного проекта, оценивая его положительные стороны для пассажиров – от привлекательной стоимости и комфорта до безопасности и оперативности, поэтому уверены, что его востребованность среди пассажиров будет расти", – отметил генеральный директор АО "СППК" Сергей Горюнов.

Напомним, из Ярославля в Рыбинск и обратно поезд-экспресс ходит ежедневно. Экспресс следует без остановок. Стоимость полного разового билета составляет 200 рублей, для студентов – 100 рублей.

В составе поезда курсирует два комфортабельных пассажирских вагона на локомотивной тяге. Вагоны оборудованы мягкими креслами с подголовниками, туалетными комнатами и зонами для пассажиров с маленькими детьми.