ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АО «РЖД Логистика», крупнейший на территории СНГ и стран Балтии мультимодальный логистический оператор совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) расширяет сервис несырьевого экспорта из России в Китай и открывает новый «круговой» железнодорожный маршрут Ворсино-Чэнду-Ворсино.

Данный сервис стал новым этапом развития уже существующего и успешно функционирующего с апреля 2017 года контейнерного экспортного поезда Ворсино–Далянь. Маршрут будет работать в рамках проекта РЭЦ по поддержке несырьевых экспортно ориентированных компаний при транспортировке их грузов в Китай.

Поезд по новому маршруту отправился с терминала Freight Village Vorsino 13 сентября в 21:00. В составе поезда сорок один 40-футовый контейнер, отправка проследует в Китай через погранпереходы Наушки (Россия) и Замын-Ууд (Монголия). Время в пути — не более 14 суток. Грузоотправителем является ООО «Объединённые кондитеры», экспортирующее в КНР кондитерские изделия (печенье, вафли).

Данная отправка также символизирует собой открытие первого «кругового» маршрута Россия–Китай через Монголию. График отправления будет сформирован таким образом, чтобы исключить подсыл порожних вагонов: поезд с контейнерами из Ворсино в Чэнду будет по приходу в Китай забирать контейнеры из Чэнду и доставлять их в Ворсино.

«Осознавая значимость проекта по развитию несырьевого российского экспорта, АО «РЖД Логистика» постоянно работает над привлечением новых грузов и расширением географии железнодорожных экспортных сервисов. Первую, тестовую, отправку в Чэнду кондитерских изделий и пиломатериалов мы организовали 3 августа 2017 года — она прошла весьма успешно. И сегодня мы уже предлагаем российским экспортерам новый проработанный железнодорожный маршрут. В сотрудничестве с РЭЦ мы планируем продолжить географическую экспансию наших сервисов и обеспечить доступной и качественной логистикой максимальное число российских компаний, заинтересованных в продвижении собственной продукции в различных регионах Китая», — отметил генеральный директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик.



