ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АО «РЖД Логистика», крупнейший на территории СНГ и стран Балтии мультимодальный логистический оператор, объявляет о расширении железнодорожного сервиса несырьевого экспорта возможностью отправки грузов, требующих особых температурных условий, в рефконтейнерах. Сервис предоставляется в рамках проекта Российского экспортного центра по поддержке несырьевых экспортно ориентированных компаний при транспортировке их грузов из России в Китай.

Первая отправка скоростного контейнерного поезда по новому экспортно-импортному «круговому» маршруту Ворсино-Чэнду-Ворсино с универсальными и рефрижераторными контейнерами состоялась 20 октября. «РЖД Логистика» повезла в Китай такие знаменитые в России сладости как шоколад «Алёнка», «Бабаевский», «Вдохновение», конфеты «Коровка», «Гусиные лапки», различные вафли, карамель, сухие завтраки в виде подушечек с начинкой.

Из терминала Freight Village Vorsino в Калужской области рефконтейнеры с кондитерскими изделиями проследуют до погранперехода Замын-Ууд (Монголия), где будут перегружены на встречный состав с импортным грузом из Китая и доставлены в Чэнду. Оттуда российские сладости на автомобилях транспортируются в Шанхай и Гуанчжоу.