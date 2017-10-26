ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Накануне ноябрьских праздников железнодорожники стремятся максимально увеличить количество мест, предоставляемых в поездах дальнего следования. Так, Московский филиал АО "ФПК" назначил 16 дополнительных поездов, которые будут отправляться и прибывать на московские вокзалы с 3 по 6 ноября.



Они свяжут Москву с такими городами, как Новозыбков, Киров, Льгов, Старый Оскол, Белгород, Чебоксары, Казань, Пенза, Воронеж, Саранск, Курск и Ярославль. На маршрутах между Москвой, Казанью, Пензой, Чебоксарами назначено по 2 дополнительных поезда, которые будут курсировать из Москвы и в обратном направлении. Наибольшее количество дополнительных поездов отправится 3 и 4 ноября с Казанского и Курского вокзалов.

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов и на сайте ОАО "РЖД".