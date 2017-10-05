Расписание электричек Горьковского направления МЖД изменится в выходные в связи со строительством пешеходного тоннеля
05.10.2017, 17:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В предстоящие выходные, в ночь с 7 на 8 октября, на Горьковском направлении Московской железной дороги изменится расписание нескольких пригородных поездов, выполняющих рейсы вечером, ночью и рано утром. Это связано с продолжающимися работами по строительству двух новых пассажирских платформ и подземного пешеходного перехода на остановочном пункте Новогиреево, проводимыми в рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД".
Технологическое "окно" назначено с 19:30 до 07:30, чтобы свести к минимуму возможные неудобства для пассажиров, связанные с корректировкой расписания электричек. Во время "окна" движение поездов в районе станции Кусково будет организовано по одному пути в реверсивном режиме: поезда будут поочередно пропускаться в обе стороны.
В связи с этим из расписания будет выведено несколько электричек, курсирующих между Москвой, Балашихой и Железнодорожным. Также несколько пригородных поездов, начальными и конечными точками которых являются станции Захарово и Кусково, выполнят укороченные рейсы – не будут курсировать на участке Москва – Железнодорожная.
Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к строительным работам и внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО "РЖД".
Развитие Горьковского направления МЖД предусматривает строительство дополнительных главных путей и сопутствующей инфраструктуры. Реализация проекта позволит повысить качество предоставляемых услуг в сфере пригородных перевозок и укрепит транспортные связи столичной агломерации.
Технологическое "окно" назначено с 19:30 до 07:30, чтобы свести к минимуму возможные неудобства для пассажиров, связанные с корректировкой расписания электричек. Во время "окна" движение поездов в районе станции Кусково будет организовано по одному пути в реверсивном режиме: поезда будут поочередно пропускаться в обе стороны.
В связи с этим из расписания будет выведено несколько электричек, курсирующих между Москвой, Балашихой и Железнодорожным. Также несколько пригородных поездов, начальными и конечными точками которых являются станции Захарово и Кусково, выполнят укороченные рейсы – не будут курсировать на участке Москва – Железнодорожная.
Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к строительным работам и внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО "РЖД".
Развитие Горьковского направления МЖД предусматривает строительство дополнительных главных путей и сопутствующей инфраструктуры. Реализация проекта позволит повысить качество предоставляемых услуг в сфере пригородных перевозок и укрепит транспортные связи столичной агломерации.
Источник: РЖД