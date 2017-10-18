ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Филиал компании Росгосстрах в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выплатил страховое возмещение за повреждённый тоннель на участке кольцевой автодороги в г. Кронштадт.

В результате ДТП грузовой автомобиль повредил конструкцию автомобильного тоннеля, которая была защищена полисом по Правилам страхования имущества предприятий и убытков от перерыва в деятельности. Полис обеспечивал защиту застрахованному объекту от таких рисков, как пожар, удар молнии, стихийные бедствия, наезд транспортных средств и пр. После проведения проверки и предоставления всех необходимых документов, происшествие было признано страховым случаем, а страхователю произведена выплата в размере 22 млн. рублей.

"Росгосстрах выполнил взятые на себя обязательства и ещё раз доказал надёжность своих гарантий. На протяжении 6 лет филиал Росгосстрах а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области обеспечивал беспрерывную защиту комплекса сооружений Санкт-Петербурга протяжённостью 25,4 км, - прокомментировал директор филиала компании Росгосстрах в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Игорь Лагуткин. - По условиям договора, были застрахованы 11 каменно-земляных дамб, 6 водопропускных сооружений, 2 судопропускных сооружения, автомагистраль с 2 развязками и 7 мостами, а также автомобильный тоннель длиной 1961 метр".