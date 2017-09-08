ОРЕАНДА-НОВОСТИ. S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld®, объявляет об открытии в зимнем расписании новых рейсов в Австрию из Санкт-Петербурга: в Зальцбург и Инсбрук. Авиабилеты уже в продаже. Полёты будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах Airbus A319.

Прямые рейсы из аэропорта Пулково в Зальцбург будут выполняться еженедельно по субботам с 30 декабря 2017 года по 24 марта 2018 года. Вылет из Санкт-Петербурга в 07:05, прилёт в аэропорт Зальцбурга в 08:00 по местному времени. Обратный рейс отправляется в 08:50 и прибывает в Пулково в 13:35.

В Инсбрук прямые рейсы из Санкт-Петербурга будут выполняться еженедельно по пятницам с 29 декабря 2017 года по 23 марта 2018 года. Самолёт вылетает из аэропорта Пулково в 16:05 и прилетает в Инсбрук в 17:05 по местному времени. Отправление обратного рейса из Инсбрука - в 17:55, прибытие в Санкт-Петербург - в 22:50.

"Предстоящей зимой у пассажиров из Санкт-Петербурга появится возможность путешествовать напрямую в популярные горнолыжные направления Австрии. Аэропорты Зальцбурга и Инсбрука особенно ценятся любителями активного зимнего отдыха, поскольку от них удобнее и быстрее всего добираться к альпийским курортам Зёльден, Майерхофен, Ишгль", - говорит Игорь Веретенников, коммерческий директор S7 Group.

В настоящее время S7 Airlines активно развивает сеть международных перевозок из аэропорта Пулково. В разгар горнолыжного сезона 2018 года путешественники из Санкт-Петербурга смогут также отправиться прямыми рейсами на отдых во Францию, в Лион, и в Италию, в Верону и Турин. Традиционно, S7 Airlines предлагает своим пассажирам бесплатный провоз горнолыжного и сноубордического оборудования