С начала года на ДвЖД количество пассажиров, оформивших билеты по Интернету, увеличилось на четверть
04.10.2017, 13:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На Дальневосточной железной дороге в сентябре 2017 года оформлено и оплачено через Интернет более 70 тыс. билетов (+32,3% к сентябрю 2016 года) на поездки в поездах АО "Федеральная пассажирская компания". Через Интернет осуществлена электронная регистрация почти 51 тыс. проездных документов (+42,3% к сентябрю 2016 года). Всего с начала года оформлено почти 660 тыс. билетов (+25% к аналогичному периоду 2016 года), зарегистрировано через Интернет более 439 тыс. проездных документов (+32,5% к аналогичному периоду 2016 года).
Также на полигоне Дальневосточной железной дороги пассажиры активно используют терминальные устройства для приобретения и регистрации билетов. Терминалы для регистрации проездных документов установлены на вокзалах станций Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, Тында и Нерюнгри. Транзакционные терминалы самообслуживания функционируют на вокзале станции Хабаровск.
По данным Дальневосточного филиала АО "Федеральная пассажирская компания", в сентябре 2017 года через терминалы для регистрации проездных документов и транзакционные терминалы самообслуживания (ТТС) на вокзалах Дальневосточной железной дороги зарегистрировано и оформлено более 7,1 тыс. билетов. В том числе через ТТС, которые позволяют произвести оплату при помощи банковской карты, пассажирами куплено около 1 тыс. билетов. Всего с начала 2017 года через терминальные устройства оформлено более 97 тыс. проездных документов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.
Также на полигоне Дальневосточной железной дороги пассажиры активно используют терминальные устройства для приобретения и регистрации билетов. Терминалы для регистрации проездных документов установлены на вокзалах станций Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, Тында и Нерюнгри. Транзакционные терминалы самообслуживания функционируют на вокзале станции Хабаровск.
По данным Дальневосточного филиала АО "Федеральная пассажирская компания", в сентябре 2017 года через терминалы для регистрации проездных документов и транзакционные терминалы самообслуживания (ТТС) на вокзалах Дальневосточной железной дороги зарегистрировано и оформлено более 7,1 тыс. билетов. В том числе через ТТС, которые позволяют произвести оплату при помощи банковской карты, пассажирами куплено около 1 тыс. билетов. Всего с начала 2017 года через терминальные устройства оформлено более 97 тыс. проездных документов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.
Источник: РЖД