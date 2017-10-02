Северо-Восточную хорду соединят с МКАД в 2018 году
02.10.2017, 14:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Строительство участка хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД началось в феврале прошлого года. Бессветофорная магистраль пройдет с северной стороны Рязанского направления Московской железной дороги.
Осмотр хода строительства участка Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД
В следующем году планируется достроить участок Северо-Восточной хорды (СВХ) от шоссе Энтузиастов до МКАД. Его трасса пройдет от существующего участка хорды на пересечении с шоссе Энтузиастов, далее — с северной стороны Рязанского направления Московской железной дороги (МЖД) до выхода на МКАД (Косинская эстакада).
«Мы продолжаем активное строительство Северо-Восточной хорды, которая соединит платную дорогу на Санкт-Петербург и Выхино-Жулебино. Так или иначе, этот проект коснется около пяти миллионов москвичей. Недавно мы сдали объекты на шоссе Энтузиастов, сейчас активно продвигаемся от шоссе Энтузиастов до МКАД», — рассказал Сергей Собянин, осматривая, как идет строительство на новом участке.
Осмотр хода строительства участка Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД
В следующем году планируется достроить участок Северо-Восточной хорды (СВХ) от шоссе Энтузиастов до МКАД. Его трасса пройдет от существующего участка хорды на пересечении с шоссе Энтузиастов, далее — с северной стороны Рязанского направления Московской железной дороги (МЖД) до выхода на МКАД (Косинская эстакада).
«Мы продолжаем активное строительство Северо-Восточной хорды, которая соединит платную дорогу на Санкт-Петербург и Выхино-Жулебино. Так или иначе, этот проект коснется около пяти миллионов москвичей. Недавно мы сдали объекты на шоссе Энтузиастов, сейчас активно продвигаемся от шоссе Энтузиастов до МКАД», — рассказал Сергей Собянин, осматривая, как идет строительство на новом участке.
Источник: Мэрия Москвы