ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Спортивные грузовики команды "КАМАЗ-мастер" отправились в путь на старт ралли-марафона "Дакар-2018".

Перед отъездом на тестовой трассе в посёлке Тарловка состоялся традиционный смотр команды, в котором приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор "КАМАЗа" Сергей Когогин и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Президент республики осмотрел представленную технику и лично протестировал спортивные грузовики, проехав два круга на старой версии, успешно зарекомендовавшей себя во время "Шёлкового пути", и один круг – на обновлённом КАМАЗе. Глава Татарстана остался доволен тест-драйвом: "С каждым годом автомобиль становится более динамичным и более управляемым; система включения и выключения стабилизаторов позволяет держать очень высокие скорости, – отметил он. – Это позволяет проходить такую вот пересечённую местность. Наверное, десять или даже пять лет назад, если бы мы с такой скоростью попытались здесь проехать, нас бы точно куда-нибудь унесло".

Сергей Когогин, провожая команду, отметил важность эмоционального состояния гонщиков: "В таком спорте без эмоций невозможно: выигрываешь тогда, когда готов максимально, когда ты к этому относишься с душевным подъёмом; если не собрался и рвёшься к победе – не достигнешь её".

В настоящее время камазовские грузовики направляются во французский порт Гавр, где они пройдут первичные технические проверки. 24 ноября машины европейских участников гонки будут погружены на паром для транспортировки через Атлантический океан.

Традиционно за лидерство в грузовом зачёте ожидается бескомпромиссная борьба. Главные соперники российской команды – IVECO, TATRA. RENAULT, SKANIA, LIAZ.

На ралли "Дакар-2018" поедут четыре экипажа "КАМАЗ-мастер" во главе с пилотами Эдуардом Николаевым (штурман Евгений Яковлев, механик Владимир Рыбаков), Айратом Мардеевым (штурман Айдар Беляев, механик Дмитрий Свистунов), Дмитрием Сотниковым (штурман Руслан Ахмадеев, механик Ильнур Мустафин) и Антоном Шибаловым (штурман Дмитрий Никитин; механик Иван Романов). В этом году в гонке не примет участие экипаж Андрея Каргинова, проходящего сейчас курс восстановления после травмы.